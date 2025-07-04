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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:39
Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:04
24589 В моей Нокии нет возможности оплатить телефоном. Когда покупала, даже не уточнила, т.к. не предполагала, что ее не будет. Поэтому и проблема с виртуальной картой. Можно спокойно оплачивать с компа, но не в магазине.
Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:09
Прошу підказати якій разовий і добовий ліміт видачі грн в банкоматах ПУМБ з карток ПУМБ?
Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:27
Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:37
Navegantes А добовий?
На підтримці сказали, що 100т, як і в касі, але я не вірю.
2 роки тому, здається, був 1т за раз і 4т доба, зовсім туго
Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:40
Я цілком вірю, що добовий 100 т
В документі "Ліміти на здійснення операцій по рахункам Клієнтів-фізичних осіб, які ініціюються з використанням банківських платіжних карток та систем дистанційного обслуговування клієнтів роздрібного бізнесу АТ «ПУМБ» та на здійснення операцій, що проводяться з використанням платіжних карток, емітованих іншими банками" немає окремого добового ліміту
Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:12
Navegantes Дякую, яка дата документу, він чинний? Чи можете Ви вказати посилання на поточну версію, і щоб було видно, що вона чинна?
За гугл-пошуком знайшов від 21 р. і без дати.
Добовий ліміт там є:
Зняття готівки по одній БПК
Банкомати ПУМБ та об’єднаної мережі банкоматів 3 000 USD, Кількість операцій 15.
Але може це застарілі, бо обмеження НБУ 100т
Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:37
У підпункті 1.1.12 пункту 1.1 частини 1 розділу ІІ Договору комплексного
банківського обслуговування фізичних осіб Банком для клієнтів зроблено спеціальне
інформаційне посилання безпосередньо на діючи ліміти на проведення операцій по
рахункам, які розміщені на офіційному сайті Банку за посиланням:
u-banku-limiti-na-bpk.pdf, та є невід’ємною частиною Договору комплексного
банківського обслуговування фізичних осіб.
Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:51
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