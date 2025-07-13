Искатель
Вітаємо!
1. Якщо термін дії закінчився - рекомендуємо безкоштовно перевипустити картку у відділенні банку. Адже за відкриття нової картки буде тариф. Або, у застосунку в налаштуваннях картки можна її просто видалити та закрити, якщо не потрібна.
2. Щодо крамниці кешбеків. В приватні повідомлення ми неодноразово надавали відповідь, що для розгляду ситуації нам потрібен будь-який скріншот із квитанцією/підтвердження про оплату або чеком, аби ми могли зв'язатися з партнером для уточнення не нарахування.