Искатель Вітаємо! 1. Якщо термін дії закінчився - рекомендуємо безкоштовно перевипустити картку у відділенні банку. Адже за відкриття нової картки буде тариф. Або, у застосунку в налаштуваннях картки можна її просто видалити та закрити, якщо не потрібна. 2. Щодо крамниці кешбеків. В приватні повідомлення ми неодноразово надавали відповідь, що для розгляду ситуації нам потрібен будь-який скріншот із квитанцією/підтвердження про оплату або чеком, аби ми могли зв'язатися з партнером для уточнення не нарахування.
PUMB написав:Искатель Вітаємо! 1. Якщо термін дії закінчився - рекомендуємо безкоштовно перевипустити картку у відділенні банку. Адже за відкриття нової картки буде тариф. Або, у застосунку в налаштуваннях картки можна її просто видалити та закрити, якщо не потрібна.
Мені не потрібен пластик, тому навіщо йти до відділення? Добре, нехай залишається, як є. Достатньо однієї віртуальної картки, а якщо почну видаляти-закривати, невідомо, як взагалі себе поведе застосунок, чи не закриє обидві одразу.
PUMB написав:Искатель 2. Щодо крамниці кешбеків. В приватні повідомлення ми неодноразово надавали відповідь, що для розгляду ситуації нам потрібен будь-який скріншот із квитанцією/підтвердження про оплату або чеком, аби ми могли зв'язатися з партнером для уточнення не нарахування.
23 червня я вже наводив приклад кількох операцій, цитую:
Насправді, таких операцій були десятки. Якщо потрібні скріншоти, добре: ось скріншоти з мобільного застосунку Таскомбанку TAS2U, номер картки, якою здійснювалась оплата, там добре видно : https://kept.com.ua/dYvt/anc_PUMB_1.jpg Вам у особисті скинув таке ж зображення з повним номером картки, для загалу (мало що!) дві останні цифри картки замалював А то може тут зустрінуться любителі moto-платежів... Повторюю: таких оплат було десятки. Мені ліньки їх зараз вибирати, ці навів просто для того, щоб довести: нічого не буде зроблено і нічого не буде нараховано. Оплата була карткою іншого банку, ви стверджували, що це не має значення...
День добрый всем! Столкнулся с таким моментов в банке Пумб! В один из дней пришел в банк, да бы обналичить свою кредитку по нужному делу! Подошел к кассе, кассир меня обслужила, предоставила квитанцию, я поставил Дия подпись, расписался за получение средств, получил средства и ушел! Не сразу обратил внимание что оказывается деньги при обналичивании с кредитной карты у меня не списало так как торопился! Обнаружил этот момент только вечером! Думаю, ну хорошо может быть спишутся! Не трогал кредитку на протяжении 5 дней вообще, не снимал с нее ничего, только добавлял! Прошло 5 дней решил по необходимости потратить нную сумму на свои потребности! Спустя два дня после растрат(точнее спустя неделю после обнала в отделении), мне звонит человек который не называет ни имя, ни фамилии и представляется управляющим отделения где я на кассе снимал деньги! Говорит мне что произошла ошибка и технический сбой! И не внесли списание в день когда я снимал деньги! И не произошло списание с карты! Потребовал вернуть деньги сегодня! Я говорю что денег у меня сегодня таких нет, и я не могу погасить вашу банковскую ошибку! Она начинает мне говорить что обратиться в Службу Безопасности для вынесения точного термина погашения моей задолженности! Вопрос? Подскажите мне как человеку! Должен ли я возвращать деньги в случае не компетентности банка, его персонал и системы в предоставлении не качественных услуг? Нормально-ли такое общении управляющего отделением банка? Разве это не вымогательство?