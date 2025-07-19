flysoulfly написав:
Термін дії фізичної Всекартки вийшов. Додаткових карток до того картрахунку нема.
Аппка дасть перевипустити фізичну картку? безкоштовно?
щоб пластик забрати у відділенні
Дык идите прямо в отделение там сразу и заберете. У меня перевыпустить почему-то пластик не дало. Предложило только виртуалку. Выпустил виртуалку (абы було) и тут таки направил свои стопы в отделение - получил пластик мгновенку. Можно было и именную заказать (менеджер предлагала) но второй раз по жаре идти в отделение... тем более именная в Украине не нужна от слово совсем, а перспектив попасть за границу пока никаких (да и там гривневыми картами предпочитаю не платить).
Единственное что озлобляет - представитель банка - ваши сотрудники как дети малые - к чему этот бестолковый чес про то что карту "надо сейчас обязательно пополнить для активности хоть на - сколько у вас есть - ага хоть на 40 грн.", и "давайте вы с карты теперь пополните телефон или сделаете р2р куда-нибудь чтобы карта заработала" - ну что за сказки бабушки Арины? Я понимаю что сотрудникам надо KPI улучшать, ну что-нибудь творческое пусть практикуют а не эту ересь в перемешку с лапшой на уши