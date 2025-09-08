|
ПУМБ
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 вер, 2025 14:10
Ferlakur написав: Shaman написав: Ferlakur написав:Shaman
коли заходиш в кредитній картці в розділ поповнити картку, то після кожної цифри додаток вважає, що введення закінчено, й необхідно постійно повертатися. скільки цифр - стільки повернень. версія остання
Нема такого
з власної картки?
Так
значить особистий глюк
Shaman
1
4
5
Додано: Пон 08 вер, 2025 07:36
lincoln2 написав:
купівля ВОВДП за свої кошти з ВСЕ МОЖУ без комісії ? чи краще з ВСЕ картка купувати ?
з ВсеКартка.
кредитка і власні кошти це ж розрив шаблону. )
KVV
