значить особистий глюк
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 вер, 2025 14:10
значить особистий глюк
Додано: Пон 08 вер, 2025 07:36
Додано: Вів 09 вер, 2025 16:33
Підкажіть, чи існує ліміт в ПУМБ на суму обміну доларів США на фунти стерлінги в мобільному застосунку? Якщо існує, то який.
Додано: Вів 09 вер, 2025 18:33
Island_17
Вітаємо! Купівля на місяць - 49 999 грн (в еквіваленті). Продаж на день - 2 000 000 грн (в еквіваленті).
|