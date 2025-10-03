RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 79
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
10
2- Погане. Некомпетентне.
18%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
18
Всього голосів : 79
П'ят 03 жов, 2025 11:18

PUMB Вітаю!
зняв 250 євро, ПУМБ злупив 2,50 євро за операцію (1%), якось по щурячому вийшло - зняття 2,50 євро не відобразилось ніде :(.
Може варто стати трохи прозорішими?
myko
 
Повідомлень: 150
З нами з: 25.06.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
