PUMB Вітаю!
зняв 250 євро, ПУМБ злупив 2,50 євро за операцію (1%), якось по щурячому вийшло - зняття 2,50 євро не відобразилось ніде .
Може варто стати трохи прозорішими?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:18
PUMB Вітаю!
зняв 250 євро, ПУМБ злупив 2,50 євро за операцію (1%), якось по щурячому вийшло - зняття 2,50 євро не відобразилось ніде .
Може варто стати трохи прозорішими?
|