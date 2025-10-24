Планировал сделать переводы на карты Revolut / WISE с карты ПУМБ. При попытке перевода, получил ошибку "заборонена країна". Обратился в поддержку, на что получил странный ответ:
По запиту є відповідь. Картки визначені як отримувач країна Кіпр. А переказ на картки цієї країни заборонено, на жаль.
Дякую за уточнення. Зауважу, що банк не співпрацює з Revolut та Wise.
В связи с этим у меня два вопроса к вам как официальному представителю:
1. Если Кипр (страна ЕС) является запрещенной страной почему в официальных условиях об этом нет ни слова (ниже скрин)? 2. Если WISE/Revolut (одни из крупнейших EMI в Европе) запрещены для переводов с карты на карту, почему этой информации нигде нет в официальных условиях?
Ну и еще один не вопрос, а скорее комментарий, ни WISE, ни Revolut, не имеют никакого отношения к Кипру. Эмитентом карт WISE - является Бельгия, эмитентом карт Revolut - Литва, это можно проверить по номеру карты любым bin чекером типа bincheck io
DjPavel написав:переводы на карты Revolut / WISE с карты ПУМБ
Хм. Пумба прекрасно робить перекази на Вайс і Рево з коміс 0.9% зі своїх валютних карт в межах ліміту НБУ = 90...100Кгрн/міс (еквів). З грн-карт ці операції заборонені НБУ Рекомендую виконувати операції частинами до 30Кгрн (еквів).
ПС. Може у вас геотег глючить, особливо в тривогу ))
Открыл в ПУМБе счёт т.к. только с ними работает Hudko. Вопрос к участником: По каким причинам вы открывали счета в этом банке? Всё чтобы я не делал в этом банке – это полный ппц. Начиная от отправки перевода с дополнительным подтверждением через смс, не возможностью создать платёж через QR- код и заканчивая тарифами на переводы между ФОП. Т.е. они реально рассчитывают, что ФОП будет платить с оборота 5 млн - 50 т. им … Недавно мне звонили с поддержки и интересовались, как мне показалось искренне, что надо улучшить чтобы оценка была лучше. ДА ВСЁ! Я даже не знаю, что у них хорошо. Вопрос: чего я не знаю? Они платят 50% кешбек или дают пожизненное бесплатное обслуживание для все родственником? Что есть такого, что у них вообще есть клиенты?
А что мешает написать, что перевод с гривневой карты на валютные - запрещён, воспользуетесь валютной? Зачем приплетать сюда какие-то страны и создавать клиенту ситуацию в которой он должен разбираться, вместо того чтобы показать, как можно сделать правильно и заработать на нём деньги? Этот клиент попался упёртый, пытается выяснить, а я бы пошёл в Приват или Моно да сделал оттуда перевод.
PUMB написав:DjPavel Вітаємо! Вже пишемо Вам у приватні повідомлення для уточнення даних.
Ну что же, получил ответ от ПУМБ, ниже собственно ответ:
Вітаємо! За результатами Вашого звернення хочемо повідомити, що публічні бін чекери за першими 6-ти цифрами номера картки не надають реальну інформацію, під цим біном може бути декілька країн одночасно. Ми користуємось довідниками, що надають Visa та Mastercard, за якими країна картки визначається як Кіпр. Переказ на картку банку цієї країни заборонений, оскільки визначений банком як ризиковий. Щодо Вашого зауваження про доповнення списку заборонених країн в застосунку, то розробники вже працюють над проведенням корегувань. Дякуємо за звернення та бажаємо гарного вечора!
Я работаю в финансовом секторе более 12 лет, из которых более 4 года работаю с экваерингом и постоением платежной инфраструктуры для онлайн бизнесов. Не знаю кто вас так подставляет, но ваш ответ максимально некомпетентный. Честно, я ожидал получить такой ответ от работников саппорт, но не от представителя здесь на форуме.
1. Ни Revolut ни WISЕ просто технически не могут выпускать карты которые эмитированы Кипром, потому что у них нет соответствующих лицензий чтобы это делать. Revolut Литовская финансовая лицензия, а у WISE Бельгийская. Я не знаю какими вы там пользуетесь справочниками, возможно 98 года какими-то, но перед тем как предоставлять такой ответ, можно же проверить базовую информацию о том что из себя представляет Revolut или WISE. Даже банально в Сhat GTP
Wise is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011, Firm Reference 900507, for the issuing of electronic money. Wise, Rue du Trône 100, 3rd floor, Brussels, 1050, Belgium
Revolut Bank UAB is a bank established in the Republic of Lithuania, registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304580906, FI code 70700. Revolut Bank UAB is licensed by the European Central Bank and regulated by the Bank of Lithuania. Revolut Bank UAB provides credit, payment, current account, and demand deposit account services.
2. Если я правильно понял из вашего ответа, ПУМБ считает переводы на Кипр, в страну ЕС, которая ни входит ни в какие серые списки FATCA , рисковыми. Это что-то новенькое. Абсолютное большинство IT компаний в Украине работают или имеют холдиновые компании на Кипре, в том числе крупнейшие клиенты ПУМБ в лице бизнеса СКМ. Смешно что вы считаете такие переводы в страну ЕС с британским правом высокорисковыми. Это просто абсурд
P.S. Кстати, если открыть структуру собственности ПУМБ на сайте НБУ, то можно увидеть в структуре владения юрисдикцию, яка "визнана банком як ризикова"
SCM HOLDINGS LIMITED (СКМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), Кіпр
Но окей, спасибо за ответ. Не ожидал от ПУМБ такой некомпетентности.
Richi написав:По каким причинам вы открывали счета в этом банке?
Рефпрограмма (она в итоге сработала как должна была), кешбеки, еще одна карта без РКО для беспроцентных пополнений, 5% на свободные грн средства (правда, чисто декоративно). Кому-то нравится кешбек за коммуналку. Еще одна карта в связку, ничего выдающегося.