Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 690691692693

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
11
2- Погане. Некомпетентне.
18%
15
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
18
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 09:45

AlexTk

AlexTk
Вітаємо!
Змінити суму планових середньомісячних надходжень Ви можете такими шляхами:
1. У застосунку на "Головній" натисніть на зображення профілю у правому верхньому куті -
"Анкетні дані" - "Оновити дані".
2. Написати нам у Viber або Telegram. У застосунку ПУМБ на «Головній» натисніть на зображення профілю та оберіть «Написати в чат».
3. У відділенні.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3384
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 10:01

Искатель

Искатель
Вітаємо!
1. В історії «Крамниці кешбеків» Ви можете переглянути лише ті операції, за які було(або в процесі) нараховано кешбек. Для цього у розділі «Вигоди» оберіть «Крамниці кешбеків» та натисніть на стрілку-годинник у правому верхньому куті - «Історія».
2. Ви можете надіслати скриншоти нам у Viber або Telegram (застосунку ПУМБ на «Головній» натисніть на зображення профілю та оберіть «Написати в чат») або надіслати ПІБ, ІПН та суть звернення у приватні повідомлення нашої офіційної сторінки за посиланням: https://www.facebook.com/pumbua https://www.instagram.com/pumb.ua
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3384
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 13:43

  Бетон написав:лично я пумбу написал письмо - відмова співпраці. это ж не банк. это недоразумение.
я дал второй шанс, но нет. работать с моими деньгами вы не будете

а який банк на рівні?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11545
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1721 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 13:46

  Shaman написав:
  Бетон написав:лично я пумбу написал письмо - відмова співпраці. это ж не банк. это недоразумение.
я дал второй шанс, но нет. работать с моими деньгами вы не будете

а який банк на рівні?..

Приват.
Vip
Тільки Приват, де менеджер, як подруга, яка допоможе навіть неформально
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5979
З нами з: 17.12.22
Подякував: 218 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
 
4
2
2
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 14:38

  Бетон написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:лично я пумбу написал письмо - відмова співпраці. это ж не банк. это недоразумение.
я дал второй шанс, но нет. работать с моими деньгами вы не будете

а який банк на рівні?..

Приват.
Vip
Тільки Приват, де менеджер, як подруга, яка допоможе навіть неформально

з приводу Привату тут зараз набіжить купа не згодних :lol: особисто для мене не є основним банком.

для клієнтів найбільш цікаві пропозиції все одно пропонують ПУМБ та Сенс - бо схоже там стоїть завдання збільшити кількість користувачів, а воно все ніяк :oops: й кредитують теж саме вони - хоча гарантувати не буду...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11545
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1721 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 14:46

  Assistant_Portal написав:Візьміть участь в акції «Бонус 100 грн за безконтактні оплати» та отримайте бонус
https://news.finance.ua/ua/bonus-100-hr ... tni-oplaty
Пропозиція діє протягом лютого 2026 — липня 2026 року

*Перелік клієнтів, кому надсилають індивідуальне Повідомлення з пропозицією взяти участь в Акції, обрано шляхом випадкового відбору.

У меня приложение второй день висит на красном скрине. Я жду по 4-5 минут, дольше уже негде. У всех так, или переустанавливать, или что-то еще с ним происходит?
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1289
З нами з: 09.09.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 14:50

  Shaman написав:все одно пропонують ПУМБ та Сенс - бо схоже там стоїть завдання збільшити кількість користувачів, а воно все ніяк :oops: й кредитують теж саме вони - хоча гарантувати не буду...

Моню забыли. Моня наверное уже всех переплюнул по количеству клиентов.
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1289
З нами з: 09.09.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 15:03

  Arien написав:
  Shaman написав:все одно пропонують ПУМБ та Сенс - бо схоже там стоїть завдання збільшити кількість користувачів, а воно все ніяк :oops: й кредитують теж саме вони - хоча гарантувати не буду...

Моню забыли. Моня наверное уже всех переплюнул по количеству клиентов.

не забув. але я написав про банки, які зараз пропонують заманухи. а Моно через те, що досяг межі 10 млн користувачів - не знаю, активних чи загалом - то зараз пропонує лише емоційні заманухи на кшталт пошуку лімонів.

у Привата 20 млн активних карток, тому Моно ще є куди рухатися. а от у ПУМБ та Сенс - було трохи більше 1 млн - а після щось пропала статистика...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11545
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1721 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 17:21

Shaman, спасибо, ого у ПБ клиентов! наверное, сколько всего народу в стране осталось.
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1289
З нами з: 09.09.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 690691692693
