AlexTk Вітаємо! Змінити суму планових середньомісячних надходжень Ви можете такими шляхами: 1. У застосунку на "Головній" натисніть на зображення профілю у правому верхньому куті - "Анкетні дані" - "Оновити дані". 2. Написати нам у Viber або Telegram. У застосунку ПУМБ на «Головній» натисніть на зображення профілю та оберіть «Написати в чат». 3. У відділенні.
Искатель Вітаємо! 1. В історії «Крамниці кешбеків» Ви можете переглянути лише ті операції, за які було(або в процесі) нараховано кешбек. Для цього у розділі «Вигоди» оберіть «Крамниці кешбеків» та натисніть на стрілку-годинник у правому верхньому куті - «Історія». 2. Ви можете надіслати скриншоти нам у Viber або Telegram (застосунку ПУМБ на «Головній» натисніть на зображення профілю та оберіть «Написати в чат») або надіслати ПІБ, ІПН та суть звернення у приватні повідомлення нашої офіційної сторінки за посиланням: https://www.facebook.com/pumbuahttps://www.instagram.com/pumb.ua
Бетон написав:лично я пумбу написал письмо - відмова співпраці. это ж не банк. это недоразумение. я дал второй шанс, но нет. работать с моими деньгами вы не будете
а який банк на рівні?..
Приват. Vip Тільки Приват, де менеджер, як подруга, яка допоможе навіть неформально
з приводу Привату тут зараз набіжить купа не згодних особисто для мене не є основним банком.
для клієнтів найбільш цікаві пропозиції все одно пропонують ПУМБ та Сенс - бо схоже там стоїть завдання збільшити кількість користувачів, а воно все ніяк й кредитують теж саме вони - хоча гарантувати не буду...
Shaman написав:все одно пропонують ПУМБ та Сенс - бо схоже там стоїть завдання збільшити кількість користувачів, а воно все ніяк й кредитують теж саме вони - хоча гарантувати не буду...
Моню забыли. Моня наверное уже всех переплюнул по количеству клиентов.
не забув. але я написав про банки, які зараз пропонують заманухи. а Моно через те, що досяг межі 10 млн користувачів - не знаю, активних чи загалом - то зараз пропонує лише емоційні заманухи на кшталт пошуку лімонів.
у Привата 20 млн активних карток, тому Моно ще є куди рухатися. а от у ПУМБ та Сенс - було трохи більше 1 млн - а після щось пропала статистика...