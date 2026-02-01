|
ПУМБ
Додано: Нед 01 лют, 2026 22:08
klug написав: Shaman написав:
не забув. але я написав про банки, які зараз пропонують заманухи. а Моно через те, що досяг межі 10 млн користувачів - не знаю, активних чи загалом - то зараз пропонує лише емоційні заманухи на кшталт пошуку лімонів
Що ж Вам таке смачне і матеріальне пропонує ПУМБа, закуповуєте мерч від Авіації Галичини на весну?
не особисто мені - я кажу про загальні пропозиції.
Shaman
- Повідомлень: 11552
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1721 раз.
