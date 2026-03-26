VASH написав:Давно не користувався кредитною карткою «всеМОЖУ», 4 лютого відновив використання. За цей період банк за своєю ініціативою двічі підвищував мені кредитний ліміт. На теперішній час, кредитний ліміт за карткою використано майже в повному обсязі (тобто тіло кредиту майже співпадає із наданим кредитним лімітом). Разом з тим, у посиланні на картці зазначено «Щоб залишитися в пільговому періоді, внесіть *****грн до 18.00 до 30.03.2026», при цьому зазначена сума (*****грн) суттєво менша за розмір використаного кредитного ліміту (відповідає першому етапу підвищення КЛ). Остання операція за карткою -Дата виконання (Дата постінгу) 2026-03-25
Так мені сплачувати суму повного погашення, чи рекомендовану в посиланні на картці?
Витрати лютого мають бути сплачені до 30/03, тому орієнтуйтеся на суму вказану в "щоб залишитися в пільговому періоді" (не на мінімальний платіж, а саме на суму)