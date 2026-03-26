Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2026 09:25
VASH написав:
Давно не користувався кредитною карткою «всеМОЖУ», 4 лютого відновив використання. За цей період банк за своєю ініціативою двічі підвищував мені кредитний ліміт. На теперішній час, кредитний ліміт за карткою використано майже в повному обсязі (тобто тіло кредиту майже співпадає із наданим кредитним лімітом). Разом з тим, у посиланні на картці зазначено «Щоб залишитися в пільговому періоді, внесіть *****грн до 18.00 до 30.03.2026», при цьому зазначена сума (*****грн) суттєво менша за розмір використаного кредитного ліміту (відповідає першому етапу підвищення КЛ). Остання операція за карткою -Дата виконання (Дата постінгу) 2026-03-25 Так мені сплачувати суму повного погашення, чи рекомендовану в посиланні на картці?
Витрати лютого мають бути сплачені до 30/03, тому орієнтуйтеся на суму вказану в "щоб залишитися в пільговому періоді" (не на мінімальний платіж, а саме на суму)
Navegantes
Повідомлень: 718
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 184 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 бер, 2026 09:33
Платить то что пишет банк чтобы оставаться в грейсе. У вас ведь были траты в марте. Вот их надо погасить до 30.04. а в марте чтобы остаться в грейсе гасите только траты февраля. Обычно банк их пишет честно
WallNutPen
Повідомлень: 1535
З нами з: 08.06.20
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 480 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 бер, 2026 13:42
Шановні, наскільки критична вимога «Кредитний ліміт треба поповнити до 30.03.26 до 18.00», тобто якщо гроші зайдуть припустимо 30.03.26 в 18.40 то вже «попав»???
Якщо кредитний ліміт поповнити зранку 30.03.26 - коли можна його знову використовувати? За попереднім досвідом Дата виконання (Дата постінгу) за операціями – наступний день після Дати транзакції.
Наперед вдячний
VASH
Повідомлень: 843
З нами з: 26.10.09
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 169 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 бер, 2026 14:13
VASH написав:
наскільки критична вимога «Кредитний ліміт треба поповнити до 30.03.26 до 18.00»
Дуже критично.
VASH написав:
якщо гроші зайдуть припустимо 30.03.26 в 18.40 то вже «попав»???
Так. Поповнення буде проведено наступним днем, тобто 31.03.2026.
VASH написав:
Якщо кредитний ліміт поповнити зранку 30.03.26 - коли можна його знову використовувати?
Я погашаю картку СЕП, користуюся грошима одразу.
Howl
Повідомлень: 6426
З нами з: 08.03.18
- Подякував: 592 раз.
- Подякували: 1151 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 бер, 2026 14:17
VASH написав:
Шановні, наскільки критична вимога «Кредитний ліміт треба поповнити до 30.03.26 до 18.00», тобто якщо гроші зайдуть припустимо 30.03.26 в 18.40 то вже «попав»???
Швидше за все буде "попадалово"
VASH написав:
Якщо кредитний ліміт поповнити зранку 30.03.26 - коли можна його знову використовувати? За попереднім досвідом Дата виконання (Дата постінгу) за операціями – наступний день після Дати транзакції.
Якщо це звичайний розрахунок карткою, то можна користуватися в цей же день, дочекавшись у застосунку інформації про оновлення пільгового періоду до 30/04. Зазвичай ПУМБ доволі швидко оновлює цю інформацію.
Navegantes
Повідомлень: 718
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 184 раз.
Профіль
