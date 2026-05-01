ПУМБ

ПУМБ
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 701702703704

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 85
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
11
2- Погане. Некомпетентне.
19%
16
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
18
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2026 23:24

klug

Я через них не можу подати декларацію в податкову, 11 травня був крайній термін.

Річну за 25 рік підписував хмарним ключем ПУМБу, потім з ПУМБом відносини припинив (відповідно і КЕП теж тією ж заявою).

В податковій раніше можна було змінити через окремий запит підпис, яким підписувати документи, зараз вони цю форму прибрали і приймають тільки той підпис, яким було підписано перший документ за рік.

У підсумку вчора 4 різними КЕП пробував підписувати і отримував помилку кожного разу, виявилось ПУМБівський сертифікат досі активний і доки його не відкликати жодним іншим ключем декларації підписати неможливо.

А відкликати є 3 способи - через додаток (до якого у мене вже кілька місяців немає доступу), за телефоном КНЕДП АТ "ПУМБ", де потрібно назвати голосову фразу аутентифікації (за 2 дні дзвонив туди 14 разів і так ніхто слухавку не підняв) або написати заяву у відділенні після якої через 2 години мають відкликати сертифікат.

Заяву у відділенні я написав 36 годин тому, сертифікат досі не відкликали. Саппорт нічим допомогти не може. Таке враження що ту заяву просто засунули в тумбочку і доведеться чекати жовтня 2027 року тепер...

Уявіть що ключ був файловим і до нього отримав доступ хтось чужий, будь-який кваліфікований надавач електронних довірчих послуг зобов'язаний в найкоротші строки відкликати сертифікат КЕП за заявою власника, а пумбу насрати взагалі, хай на вас там і заповіт підписують і заміж вас видадуть і що завгодно)
NDV
