#<1 ... 701702703704 Додано: Вів 12 тра, 2026 23:24 klug



Я через них не можу подати декларацію в податкову, 11 травня був крайній термін.



Річну за 25 рік підписував хмарним ключем ПУМБу, потім з ПУМБом відносини припинив (відповідно і КЕП теж тією ж заявою).



В податковій раніше можна було змінити через окремий запит підпис, яким підписувати документи, зараз вони цю форму прибрали і приймають тільки той підпис, яким було підписано перший документ за рік.



У підсумку вчора 4 різними КЕП пробував підписувати і отримував помилку кожного разу, виявилось ПУМБівський сертифікат досі активний і доки його не відкликати жодним іншим ключем декларації підписати неможливо.



А відкликати є 3 способи - через додаток (до якого у мене вже кілька місяців немає доступу), за телефоном КНЕДП АТ "ПУМБ", де потрібно назвати голосову фразу аутентифікації (за 2 дні дзвонив туди 14 разів і так ніхто слухавку не підняв) або написати заяву у відділенні після якої через 2 години мають відкликати сертифікат.



Заяву у відділенні я написав 36 годин тому, сертифікат досі не відкликали. Саппорт нічим допомогти не може. Таке враження що ту заяву просто засунули в тумбочку і доведеться чекати жовтня 2027 року тепер...



Уявіть що ключ був файловим і до нього отримав доступ хтось чужий, будь-який кваліфікований надавач електронних довірчих послуг зобов'язаний в найкоротші строки відкликати сертифікат КЕП за заявою власника, а пумбу насрати взагалі, хай на вас там і заповіт підписують і заміж вас видадуть і що завгодно) NDV

Повідомлень: 258 З нами з: 09.06.19 Подякував: 33 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2026 04:44 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text



Стаття 25. Скасування, блокування та поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів



1. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа скасовується суб’єктом, який видав сертифікат, протягом двох годин у разі:



1) подання користувачем електронних довірчих послуг заяви про скасування виданого йому кваліфікованого сертифіката відкритого ключа в будь-який спосіб, що забезпечує підтвердження особи користувача;



Двох годин, ага Двох годин, ага NDV

Повідомлень: 258 З нами з: 09.06.19 Подякував: 33 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата

