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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
5
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 18:44

  2XL написав:
flysoulfly написав:а как сегодня с "льготным курсом" прокинули :evil: (фактически)
лохотронщики
А вони десь про це повідомляли, що буде курс дешевше?
при входе в аппку появился тот анонс на весь экран, то ли в пятницу, то ли на выходных.
Конкретных цифр курса в анонсе не было,
:mrgreen:
но всьо равно обидно по итогу.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4792
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1615 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 17:30

Re: Райффайзен Банк

Щоденна вигода та приємні бонуси з карткою АТБ від Райфу. 🍭

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💳 перекази з картки на картку в MyRaif без комісії;
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☕ 2% на кафе та ресторани;
🚆 10% на поїздки в метрополітені на території України;
💊 1,5% в аптеках.
🍰 постійна знижка 5% на понад 700 видів товарів;
🍋 до 01.09.2024 року -5% на покупки в офлайн аптеках мережі Подорожник.

Та багато інших фішок. 😊

Більше про картку АТБ від Райфу ⬇️

Приємних покупок. 💛
Gonzik
 
Повідомлень: 22
З нами з: 20.01.15
Подякував: 4 раз.
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