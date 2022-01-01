Вадимка Добрий день. Ваше звернення зафіксоване та передано в роботу менеджеру, який зателефонує Вам після аналізу ситуації.
З повагою і турботою, фахівець Оля.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лют, 2026 12:21
Вадимка Добрий день. Ваше звернення зафіксоване та передано в роботу менеджеру, який зателефонує Вам після аналізу ситуації.
З повагою і турботою, фахівець Оля.
Додано: Пон 16 лют, 2026 18:17
Re: Райффайзен Банк
Отримайте -5% на річну підписку Microsoft 365 з бізнес-картками Visa від Райфу
https://news.finance.ua/ua/otrymayte-5- ... -vid-rayfu
з 3 лютого до 31 грудня 2026 року
Додано: Пон 16 лют, 2026 18:25
Re: Райффайзен Банк
До -8% на Google Cloud Platform з бізнес-картками Visa від Райфу
https://news.finance.ua/ua/do-8-na-goog ... -vid-rayfu
з 3 лютого до 31 грудня 2026 року
Додано: Чет 19 лют, 2026 17:12
Re: Райффайзен Банк
Отримайте знижку 30% на оплату програми Quincefin на рік, сплачуючи карткою Visa Business та Visa Platinum Business
https://news.finance.ua/ua/30-na-oplatu ... -vid-rayfu
Пропозиція діє до 31 грудня 2026 року
Додано: П'ят 20 лют, 2026 18:34
Дякую. Думав, що як і у інших банках, Сенс, Приват, безкоштовно, подав заявку, три дні не відповідають. Тут прочитав із запізненням, але ще час відмовитися
Додано: Сер 25 лют, 2026 09:43
Re: Райффайзен Банк
Отримайте пакет «Стандарт» від Lardi-Trans безкоштовно при оплаті бізнес-карткою Visa Business або Visa Platinum Business від Райфу
https://news.finance.ua/ua/otrymayte-be ... ardi-trans
Діє до 31 грудня 2026
Зараз переглядають цей форум: Искатель і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|