RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 297298299300

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 12:21

Вадимка Добрий день. Ваше звернення зафіксоване та передано в роботу менеджеру, який зателефонує Вам після аналізу ситуації.
З повагою і турботою, фахівець Оля.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 303
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 14:31

RaifHelp Питання вирішино.Дуже дякую.
Вадимка
 
Повідомлень: 484
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 18:17

Re: Райффайзен Банк

Отримайте -5% на річну підписку Microsoft 365 з бізнес-картками Visa від Райфу
https://news.finance.ua/ua/otrymayte-5- ... -vid-rayfu
з 3 лютого до 31 грудня 2026 року
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2269
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 18:25

Re: Райффайзен Банк

До -8% на Google Cloud Platform з бізнес-картками Visa від Райфу
https://news.finance.ua/ua/do-8-na-goog ... -vid-rayfu
з 3 лютого до 31 грудня 2026 року
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2269
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 17:12

Re: Райффайзен Банк

Отримайте знижку 30% на оплату програми Quincefin на рік, сплачуючи карткою Visa Business та Visa Platinum Business
https://news.finance.ua/ua/30-na-oplatu ... -vid-rayfu
Пропозиція діє до 31 грудня 2026 року
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2269
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 лют, 2026 17:25

Зайшов КБ до Дн.закоханих ))
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6861
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: П'ят 20 лют, 2026 18:34

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Райф выставил счёт на депозитарные услуги после погашения валютных ОВГЗ в декабре:
1. Перечисление ценных бумаг - 500 грн
2. Погашение ценных бумаг - 200 грн
Изначально при обсуждении с менеджером банка проекта инвестиции данных комиссий не было. Об их вводе клиенты не уведомлялись. И ввели их уже на существующие контракты. Это как? Не спешу оплачивать.
Мой менеджер говорит, что ввели ещё и ежемесячную комиссию за хранение ценных бумаг в 300 грн, но у меня её нет в счёте, т.к. погасился. Интересно будет взглянуть на людей, которые только сейчас купили такие бумаги на 1,5 года.
Комиссии банка по данной услуге максимально нерыночные. Не вздумайте сотрудничать. Останетесь должны.


Дякую. Думав, що як і у інших банках, Сенс, Приват, безкоштовно, подав заявку, три дні не відповідають. Тут прочитав із запізненням, але ще час відмовитися
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1293
З нами з: 04.09.10
Подякував: 136 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 09:43

Re: Райффайзен Банк

Отримайте пакет «Стандарт» від Lardi-Trans безкоштовно при оплаті бізнес-карткою Visa Business або Visa Platinum Business від Райфу
https://news.finance.ua/ua/otrymayte-be ... ardi-trans
Діє до 31 грудня 2026
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2269
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 297298299300
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Искатель і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 168, 169, 170
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
1697 823707
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лют, 2026 11:12
lloydbanksua
Банк Кредит Дніпро 1 ... 39, 40, 41
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 16:55
400 202493
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лют, 2026 09:05
Hennady
ПроКредит Банк 1 ... 47, 48, 49
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
480 243438
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лют, 2026 19:15
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10846)
25.02.2026 12:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.