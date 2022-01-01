RSS
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 13:07

klug якщо є газ оплатіть в застосунку/кабінеті Нафтогазу по 1 грн.
або в НоваПей додати та оплатити будь-яку комуналку.
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 09:18

Re: Райффайзен Банк

Re: Райффайзен Банк

-10% на оренду робочих просторів в Regus з бізнес-картками Visa Business та Visa Platinum Business від Райфу
https://news.finance.ua/ua/10-na-orendu ... iv-v-regus
Пропозиція діє до 31 грудня 2026
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 10:39

klug Добрий день. У період 01.03.2026 00:00 – 08.03.2026 23:59 проводимо акцію "Весна дарує 100 грн". Хто може взяти участь:
Повнолітні клієнти Банку, які:
- мають або відкрили картковий рахунок з активованою дебетовою та/або кредитною карткою;
- отримали персональне запрошення в MyRaif;
- надали згоду на отримання інформаційних повідомлень;
- мають Бонусний рахунок у Програмі заохочень «Ще»;
- виконали умови Акції.

Умови:
1. Активувати пропозицію в MyRaif (Кешбек → Персональні пропозиції).
2. Протягом періоду здійснити щонайменше 10 оплат карткою від 50 грн кожна.

Враховуються покупки в торгівельній мережі та інтернеті, а також поповнення мобільного й оплата комунальних послуг у MyRaif. Не беруть участі картки FUN-картка та Exclusive.

Заохочення - 100 грн кешбеку на Бонусний рахунок у межах Програми кешбеку.
Один учасник може отримати одне заохочення. Зарахування - до 20.03.2026.
Актуальні умови та зміни публікуються в MyRaif.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 11:07

Re: Райффайзен Банк

Re: Райффайзен Банк

Спеціально для жінок, які розвивають власну справу, пропозиція від Райфу
https://news.finance.ua/ua/special-no-d ... -vid-rayfu
Акція діє з 01.03.2026 по 31.03.2026
