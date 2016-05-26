RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 302303304305

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 09:35

Re: Райффайзен Банк

  Искатель написав:Маю 3 картки АТБ: від Райфу, абанку та Сенсу.
Увага, питання: якою з цих карток я не користуюсь зовсім?
Відповідь: тією, яка дебетова. Тобто карткою Райфу...

Хм. А коли А-банкой користуєтеся?
Там же КБ 1.2% проти 2.5% (та +розстрочка) у Алки
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6900
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1374 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
13
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 17:06

Arbitr Добрий день! Так, у застосунку планується додати можливість отримання довідки для заповнення декларації та інших документів у наступних оновленнях. Ми розуміємо, наскільки це важливо й така послуга обов'язково буде. На цей момент замовлення відбувається просто і безкоштовно із віртуальним помічником:
1) Пишете замовлення довідки;
2) Обираєте будь-який тип рахунку - картковий/поточний.
3) Обираєте "Довідка для податкової" та завершуєте процес замовлення.
Вона приходить в межах 4 робочих годин на пошту, чи прямо в цей же чат.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 312
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 17:14

Искатель Добрий день! Розуміємо чому так відбувається, адже у сучасному світі на багато легше керувати власними фінансами маючи у користуванні кредитний ліміт. А якщо мати підвищений кешбек, тим паче ;) Саме тому у нас можливо прямо у застосунку натиснути на кредитну картку, обрати "Додаткова картка до рахунку" й обрати картку АТБ, або Fishka:)
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 312
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 17:44

  Але кредитний ліміт від того не з'явиться
З повагою та турботою, фахівець Віктор.


Але кредитний ліміт від того не з'явиться
ukr0014959
 
Повідомлень: 584
З нами з: 05.01.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 18:13

  RaifHelp написав:1) Пишете замовлення довідки;
2) Обираєте будь-який тип рахунку - картковий/поточний.
3) Обираєте "Довідка для податкової" та завершуєте процес замовлення.
Вона приходить в межах 4 робочих годин на пошту, чи прямо в цей же чат.

По факту, пропросив надати довідку по рахункам з зазначенням нарахованих % та кешбеку за рік, та залишки на рахунках на 31.12.25.
Спочатку отримав Довідку про нарахування та залишки за 1 день - 31.12.25, повторно звернувся і отримав Довідка про нарахування тільки % за рік та залишки, на третій раз отримав окремо Довідку про нарахований кешбек. В звязку з чим і виникла пропозиція щось оптимизувати в цьому процесі.
Arbitr
 
Повідомлень: 403
З нами з: 07.11.08
Подякував: 85 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 07:39

  Amethyst написав:
  Искатель написав:Маю 3 картки АТБ: від Райфу, абанку та Сенсу.
Увага, питання: якою з цих карток я не користуюсь зовсім?
Відповідь: тією, яка дебетова. Тобто карткою Райфу...

Хм. А коли А-банкой користуєтеся?
Там же КБ 1.2% проти 2.5% (та +розстрочка) у Алки

Хм... Простіше сказати коли Алкою користуюсь - лише коли сума покупки >350 грн. А оскільки це не часто - Атб поряд і радше купую часто потроху ніж багато - то АТБ кард від ломбарду (виключно для червоних цінників) використовується мало не щодня. Для білих - там ситуативно не атб кард (в цьому місяці ізя з щедрими 5%, в минулому приват з 3%, а так шаромига з 2%). Ну і пару раз в місяць коли бачу що сумарно покупка перевищую 350 грн. можна і алкіну застосувати. До речі щодо алкіних роздрочок - вони ж в неї лише для реду безкоштовні, чи ви про платні (не вірю :)). Хоча там і трата має бути від 1000 грн. А я в цьому році лише одного разу на так багато скупився, але оскільки платив саме атб кард а не редом то алка лише платні пропонувала
WallNutPen
 
Повідомлень: 1531
З нами з: 08.06.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 08:40

  WallNutPen написав:
  Amethyst написав:
  Искатель написав:Маю 3 картки АТБ: від Райфу, абанку та Сенсу.
Увага, питання: якою з цих карток я не користуюсь зовсім?
Відповідь: тією, яка дебетова. Тобто карткою Райфу...

Хм. А коли А-банкой користуєтеся?
Там же КБ 1.2% проти 2.5% (та +розстрочка) у Алки

Хм... Простіше сказати коли Алкою користуюсь - лише коли сума покупки >350 грн. А оскільки це не часто - Атб поряд і радше купую часто потроху ніж багато - то АТБ кард від ломбарду (виключно для червоних цінників) використовується мало не щодня. Для білих - там ситуативно не атб кард (в цьому місяці ізя з щедрими 5%, в минулому приват з 3%, а так шаромига з 2%). Ну і пару раз в місяць коли бачу що сумарно покупка перевищую 350 грн. можна і алкіну застосувати. До речі щодо алкіних роздрочок - вони ж в неї лише для реду безкоштовні, чи ви про платні (не вірю :)). Хоча там і трата має бути від 1000 грн. А я в цьому році лише одного разу на так багато скупився, але оскільки платив саме атб кард а не редом то алка лише платні пропонувала


Зважаючи що КЛ від Алки можна задіяти, не впевнений, що розтрочка то взагаді цікаво.
ukr0014959
 
Повідомлень: 584
З нами з: 05.01.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 13:12

  WallNutPen написав:виключно для червоних цінників

так в АТБ два види червоних то
Зображення
Ото фотка з сайту, тут типа два червоних, білий (чорний) і зелений (яких у магазі теж червоний з карткою у кутку)...
Ото картка АТБ реально тільки для зелених! Вони дають додатково до червоних ще -3..5%
А просто червоні -- вони акційні на тижні для всіх.
Ну може у мене такий (особистий) план покупок, що я частіше по 1..2шт купую неакційні і, відповідно, використовую то Привіт, то Глобус (Ізі немає).
А для купівлі по зеленим як приспічить ото спецом беру величезний мішок і купую на 1..2К раз на тиждень з оплатою Алкою з -2.5% і з розстрочкою ще на 3 міс ))

ПС. А Райф тут якось збоку виходить, бо навіть кредліміту за 15 років співпраці не надає своєму прем-клієнту 8)
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6900
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1374 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
13
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 15:26

  Amethyst написав:так в АТБ два види червоних то
та то звісно що так - для мене помаранчевий цінник (в магазині) то там де 3 ціни (перекреслена, акційна і для АТБ кард). А той що просто червоний/помаранчевий - то по суті те саме що білий - для оплати картками не АТБ (Приват/Глобус/Ізя)
  Amethyst написав:А для купівлі по зеленим як приспічить ото спецом беру величезний мішок і купую на 1..2К раз на тиждень з оплатою Алкою з -2.5% і з розстрочкою ще на 3 міс ))

А розстрочка та що безкоштовна? Якщо так поясніть як у вас розстрочка на 3 міс по АТБ кард виходить? Ці ж картки якщо просто самостійна кредитка - ніби не пропонують безкоштовну розстрочку, так само якщо як допка до Ред 2.0 то теж не пропонується безкоштовна розстрочка (там безкоштовна тільки при оплаті саме Редом)
  Amethyst написав:ПС. А Райф тут якось збоку виходить
коли ломбард став випускати АТБ-кард як допку до Зеленої - райфівську картку я лише на валютні каруселі використовував - бо без кред/ліміту воно таки зовсім не смачно ;(
WallNutPen
 
Повідомлень: 1531
З нами з: 08.06.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 302303304305
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 175, 176, 177
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
1763 844616
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 бер, 2026 19:30
Howl
Банк Авангард 1, 2, 3, 4
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:09
38 29313
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 бер, 2026 11:43
antiexpert
Банк Південний 1 ... 20, 21, 22
sens » Суб 01 січ, 2022 01:54
217 195976
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 бер, 2026 19:35
Monk23

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.