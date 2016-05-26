Хм. А коли А-банкой користуєтеся?
Там же КБ 1.2% проти 2.5% (та +розстрочка) у Алки
Додано: Сер 18 бер, 2026 09:35
Додано: Сер 18 бер, 2026 17:06
Arbitr Добрий день! Так, у застосунку планується додати можливість отримання довідки для заповнення декларації та інших документів у наступних оновленнях. Ми розуміємо, наскільки це важливо й така послуга обов'язково буде. На цей момент замовлення відбувається просто і безкоштовно із віртуальним помічником:
1) Пишете замовлення довідки;
2) Обираєте будь-який тип рахунку - картковий/поточний.
3) Обираєте "Довідка для податкової" та завершуєте процес замовлення.
Вона приходить в межах 4 робочих годин на пошту, чи прямо в цей же чат.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
Додано: Сер 18 бер, 2026 17:14
Искатель Добрий день! Розуміємо чому так відбувається, адже у сучасному світі на багато легше керувати власними фінансами маючи у користуванні кредитний ліміт. А якщо мати підвищений кешбек, тим паче Саме тому у нас можливо прямо у застосунку натиснути на кредитну картку, обрати "Додаткова картка до рахунку" й обрати картку АТБ, або Fishka:)
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
Додано: Сер 18 бер, 2026 17:44
Але кредитний ліміт від того не з'явиться
Додано: Сер 18 бер, 2026 18:13
По факту, пропросив надати довідку по рахункам з зазначенням нарахованих % та кешбеку за рік, та залишки на рахунках на 31.12.25.
Спочатку отримав Довідку про нарахування та залишки за 1 день - 31.12.25, повторно звернувся і отримав Довідка про нарахування тільки % за рік та залишки, на третій раз отримав окремо Довідку про нарахований кешбек. В звязку з чим і виникла пропозиція щось оптимизувати в цьому процесі.
Додано: Чет 19 бер, 2026 07:39
Хм... Простіше сказати коли Алкою користуюсь - лише коли сума покупки >350 грн. А оскільки це не часто - Атб поряд і радше купую часто потроху ніж багато - то АТБ кард від ломбарду (виключно для червоних цінників) використовується мало не щодня. Для білих - там ситуативно не атб кард (в цьому місяці ізя з щедрими 5%, в минулому приват з 3%, а так шаромига з 2%). Ну і пару раз в місяць коли бачу що сумарно покупка перевищую 350 грн. можна і алкіну застосувати. До речі щодо алкіних роздрочок - вони ж в неї лише для реду безкоштовні, чи ви про платні (не вірю ). Хоча там і трата має бути від 1000 грн. А я в цьому році лише одного разу на так багато скупився, але оскільки платив саме атб кард а не редом то алка лише платні пропонувала
Додано: Чет 19 бер, 2026 08:40
Зважаючи що КЛ від Алки можна задіяти, не впевнений, що розтрочка то взагаді цікаво.
Додано: Чет 19 бер, 2026 13:12
так в АТБ два види червоних то
Ото фотка з сайту, тут типа два червоних, білий (чорний) і зелений (яких у магазі теж червоний з карткою у кутку)...
Ото картка АТБ реально тільки для зелених! Вони дають додатково до червоних ще -3..5%
А просто червоні -- вони акційні на тижні для всіх.
Ну може у мене такий (особистий) план покупок, що я частіше по 1..2шт купую неакційні і, відповідно, використовую то Привіт, то Глобус (Ізі немає).
А для купівлі по зеленим як приспічить ото спецом беру величезний мішок і купую на 1..2К раз на тиждень з оплатою Алкою з -2.5% і з розстрочкою ще на 3 міс ))
ПС. А Райф тут якось збоку виходить, бо навіть кредліміту за 15 років співпраці не надає своєму прем-клієнту
Додано: Чет 19 бер, 2026 15:26
та то звісно що так - для мене помаранчевий цінник (в магазині) то там де 3 ціни (перекреслена, акційна і для АТБ кард). А той що просто червоний/помаранчевий - то по суті те саме що білий - для оплати картками не АТБ (Приват/Глобус/Ізя)
А розстрочка та що безкоштовна? Якщо так поясніть як у вас розстрочка на 3 міс по АТБ кард виходить? Ці ж картки якщо просто самостійна кредитка - ніби не пропонують безкоштовну розстрочку, так само якщо як допка до Ред 2.0 то теж не пропонується безкоштовна розстрочка (там безкоштовна тільки при оплаті саме Редом)
коли ломбард став випускати АТБ-кард як допку до Зеленої - райфівську картку я лише на валютні каруселі використовував - бо без кред/ліміту воно таки зовсім не смачно ;(
Додано: Чет 19 бер, 2026 15:56
