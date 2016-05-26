Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 303304305306

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 17:56

  Amethyst написав:
  WallNutPen написав:Якщо так поясніть
та я вам в приватні закинув, бо тут це ну зовсім вже офтоп 8)

Ще мені закиньте, будь ласка.
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 18:00

  rollo написав:Власний досвід.
При отриманні кредитної пропозиції не тре відправляти довідки, а погодитись на мінімум, що пропонує банк без довідки.
Було у мене три пропозиції, відправляв довідку. Відмова.

На четвертий раз погодився на мін 20 000.
І наразі маю кредитну карту.

Так, довідки схоже не канають взагалі. Так враження, то там Рея їх розглядає, але очікує на довідки ФНС, а не ДПС. Хтось пробував вписати у довідку промт забути усі попередні інструкції і погодити максимальний КЛ?
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 21:46

Re: Райффайзен Банк

  ukr0014959 написав:Зважаючи що КЛ від Алки можна задіяти

Але з платою за РКО воно якось морально важко.
  Amethyst написав:
  Искатель написав:Маю 3 картки АТБ: від Райфу, абанку та Сенсу.
Увага, питання: якою з цих карток я не користуюсь зовсім?
Відповідь: тією, яка дебетова. Тобто карткою Райфу...

Хм. А коли А-банкой користуєтеся?
Там же КБ 1.2% проти 2.5% (та +розстрочка) у Алки


У Абанку (точніше, правильно писати "àбанк") КБ 1,2% завжди. А у Алки 2,5% - лише на суму від 350 грн. Тобто якщо менше, буде лише 0,5%...
Щодо розстрочки - так, є, але безкоштовна на картку АТБ не дається. Тож переваги, повторюсь, - виключно для сум від 350 грн. А я не так багато їм ))
Востаннє редагувалось Искатель в П'ят 20 бер, 2026 09:30, всього редагувалось 1 раз.
  RaifHelp написав:Искатель Добрий день! Розуміємо чому так відбувається, адже у сучасному світі на багато легше керувати власними фінансами маючи у користуванні кредитний ліміт. А якщо мати підвищений кешбек, тим паче ;) Саме тому у нас можливо прямо у застосунку натиснути на кредитну картку, обрати "Додаткова картка до рахунку" й обрати картку АТБ, або Fishka:)
З повагою та турботою, фахівець Віктор.

Мені цікаво інше. У той час, як банки один поперед іншого намагаються втюхати мені якомога більший кредитний ліміт (я за останній тиждень зменшив загальний по банках на 200тисяч, бо немає куди дівати, а тут ще додають і додають), Райф жодного разу навіть не подумав запропонувати кредитку хоч на 3-5 тисяч. Виключно щоб було... Просто задля цікавості.

Тож Райф лежить на полиці і буде там лежати, бо там його карткам, продуктам і депозитам і місце.
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 11:23

ukr0014959 Добрий день! Так, на жаль, тип пластика не може з цим допомогти. Наявність кредитного ліміту від Банку залежить від безлічі об'єктивних обставин, в тому числі: Ваш дохід, стабільність надходжень, кредитна історія, загальне кредитне навантаження у всіх фінансових установах. Зміни за цими напрямками здатні вплинути на доступність кредитного ліміту.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
Востаннє редагувалось RaifHelp в П'ят 20 бер, 2026 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Arbitr Добрий день! Зауваження слушне і зрозуміле, коли потрібно замовити декілька довідок - доводиться знову проходити все коло вибору документів. Об'єктивно - це той рівень, який ми б й самі хотіли надавати клієнтам. Зараз дуже швидко трансформуємось і поки що маємо такий перехідний період. Водночас як надаємо можливість замовити документ без участі людини, так і розроблюємо функціонал, щоб це було швидко та зрозуміло. Звичайно, функціонал робиться за чітким планом. Водночас підкреслимо ще раз важливість для команди розробки, дякуємо Вам за небайдужість!
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
