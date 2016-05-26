Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Вів 24 бер, 2026 16:57
Re: Райффайзен Банк
Amethyst, наче ні.
Додано: Вів 24 бер, 2026 17:26
Додано: Сер 25 бер, 2026 10:34
Re: Райффайзен Банк
-25% на каву в АТБ з карткою АТБ від Райфу
https://news.finance.ua/ua/25-na-kavu-v ... -vid-rayfu
Пропозиція діє з 25.03 до 31.03
Додано: Сер 25 бер, 2026 10:58
Re: Райффайзен Банк
До -37% на пральні засоби в АТБ з карткою АТБ від Райфу
https://news.finance.ua/ua/do-37-na-pra ... -vid-rayfu
Діє з 25.03 до 31.03
Додано: Сер 25 бер, 2026 17:34
pavyak Добрий день!
Хочемо пояснити, що страхування в кредитній картці «100 днів» діє лише для клієнтів віком від 60 років. У такому разі плата становить 1% від суми боргу на кінець останнього дня місяця. Більше деталей про кредитну картку на сайті за посиланням:
Якщо під час оформлення кредиту виникнуть питання - напишіть у чат застосунку (Навушники - Написати в чат). Наші оператори підкажуть та допоможуть.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Додано: Сер 25 бер, 2026 17:36
Eldarien Добрий день. Повністю поділяємо Вашу думку, що оновлення даних має бути простим і доступним без зайвих походів у відділення. Саме тому в MyRaif працює оновлення документів через Дію - дані передаються автоматично, а анкету можна підписати за допомогою Дія.Підпису.
Щоб оновити інформацію, просто відкрийте застосунок "MyRaif", зайдіть у розділ "Інше" → "Профіль і налаштування" та оберіть оновлення анкетних даних. Процес займає лише кілька хвилин. Якщо під час оновлення виникнуть запитання або щось піде не так, просто напишіть нам у чат застосунку. Ми швидко підкажемо та допоможемо пройти всі кроки .
Цінуємо Ваш час і робимо все, щоб якомога більше дій можна було виконувати дистанційно.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Додано: Сер 25 бер, 2026 19:59
Взагалі, сучасні банки, які йдуть в ногу з часом навпаки скорочують кількість дій. А ви вирішили все спочатку мігрувати, а вже потім оптимізовувати процеси, чи другої частини і не планується😆?
Додано: Чет 26 бер, 2026 10:30
Re: Райффайзен Банк
-20% на юридичну або бухгалтерську консультацію від «Августум»
https://news.finance.ua/ua/20-na-yurydy ... d-avhustum
Пропозиція діє до 31 грудня 2026 року
Додано: П'ят 27 бер, 2026 20:20
Тобто для клієнтів віком від 60 років безкоштовний термін користування до 30 днів.
