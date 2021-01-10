Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 кві, 2026 14:01
RaifHelp написав:Hamster
Добрий день. Рея - це помічник на базі штучного інтелекту, створений для швидкої допомоги з найпоширенішими запитами. Вона працює з короткими формулюваннями та передає звернення фахівцю у випадках, коли питання потребує додаткового опрацювання. Щиро шкода, що під час спілкування виникло непорозуміння та Вам не вдалося вирішити питання.
Якщо запит щодо замовлення видачі валюти залишається актуальним, будь ласка, напишіть нам у Facebook або Instagram та зазначте Ваш ідентифікаційний номер і контактний телефон. Після отримання інформації ми передамо справу в роботу менеджеру клієнтського сервісу, який допоможе з оформленням замовлення та надасть необхідну консультацію.
Також це дозволить нам проаналізувати роботу бота під час Вашого звернення та покращити якість сервісу.
З повагою і турботою, фахівець Оля.
забавно. а чому не в спортлото чи, як казав класик, в лігу "певних" реформ? озвучте підстави, згідно яких банк переносить спілкування з клієнтом в фейсбук чи інстанграм. закон? нормативка нбу? дкбо? клієнт має мати то в обов'язковому порядку, щоб отримати консультацію? у вас там все добре?
Додано: Чет 09 кві, 2026 15:26
wild.tomcat Добрий день. Хочемо зазначити, що Райф не переносить обов’язкове спілкування з клієнтами у Facebook чи Instagram і не вимагає наявності акаунтів у соціальних мережах. Це лише додатковий канал комунікації, який використовується поряд з іншими офіційними способами звернення: у відділеннях банку, через контакт-центр та офіційні дистанційні канали.
З повагою і турботою, фахівець Оля.
Додано: Чет 09 кві, 2026 16:09
RaifHelp написав:wild.tomcat
Добрий день. Хочемо зазначити, що Райф не переносить обов’язкове спілкування з клієнтами у Facebook чи Instagram і не вимагає наявності акаунтів у соціальних мережах. Це лише додатковий канал комунікації, який використовується поряд з іншими офіційними способами звернення: у відділеннях банку, через контакт-центр та офіційні дистанційні канали.
З повагою і турботою, фахівець Оля.
ну як же не переносить?
людина трохи вище написала, що через "офіційний спосіб" хотіла вирішити якесь питання, але тупий бот завадив їй це зробити. і замість вирішення питання ви відсилаєте її в соцмережі. краще бота свого туди відішліть, а на телефон посадіть адекватну людину.
це вже не в 1е і не 100е вам пишуть, що бот ваш тупий до неможливого. що наводить на певні думки стосовно тих, хто його реалізує.
Додано: Чет 09 кві, 2026 21:00
RaifHelp написав:Hamster
Добрий день. Рея - це помічник на базі штучного інтелекту, створений для швидкої допомоги з найпоширенішими запитами.
З повагою і турботою, фахівець Оля.
Ви маєте, б***, розуміти, що він допомагає ВАМ, а не нам. Нас він лише дратує.
Якщо вам на це пофігу, то нам все більше пофігу на вашу банку...
Додано: Суб 11 кві, 2026 23:52
sergey_sryvkin написав: RaifHelp написав:Hamster
Добрий день. Рея - це помічник на базі штучного інтелекту, створений для швидкої допомоги з найпоширенішими запитами.
З повагою і турботою, фахівець Оля.
Ви маєте, б***, розуміти, що він допомагає ВАМ, а не нам. Нас він лише дратує.
Якщо вам на це пофігу, то нам все більше пофігу на вашу банку...
Наприклад, на пряме питання "яка комісія при знятті коштів у відділенні з валютної картки райффайзен" цей недовишкребок чат-ботів відповідає все що завгодно, окрім того, яка комісія, та чи вона є. Це ж питання рівня примітив.
- Питає додаткові питання "для з'єднання з коректною командою операторів", але з операторами з'єднати навіть не намагається
- Розказує що зняття в усіх банкоматах України безкоштовно (а де у нас валютні банкомати, та й питали про відділення)
- надає посилання на "сторінку з тарифами", що містить посилання на десяток різних продуктів. Серед яких нема картки. Типу, шукайте самі де хочете, може знайдете.
- на прямий запит з'єднання з оператором - відмовляється. На повідомлення що відповідь не надано - каже "добре, значить іншим разом". Це взагалі пряме хамство.
Те саме відбувається на телефонній підтримці. З'єднувати з оператором відмовляється, а відповідей на просте питання не надає.
Констатація факту - підтримка в банку попросту ВІДСУТНЯ взагалі.
Додано: Пон 13 кві, 2026 06:28
У пенсіонера в застосунку з'явилося повідомлення про необхідність оновити свой анкетні дані. Але оновити їх через застосунок не можливо, бо в ньому можна тільки через Дію, в який в пенсіонера немає біометричних документів. На сайти повідомлялось, що можна зробити якось через підтримку. Пробитися через бота щодо актуалізації анкетних даних неможливо! Прийшлося Раї брехати, тоді вона з'єднала з живою людиною. Під кінець розмови намагалися, щоб фахівець підтримки зафіксував щодо складності з'єднання з оператором через робота -- підтримка й чути не хотіла. Пенсіонер перейшов до ПриватБанку
Банк створив складнощі -- отримав відповідний результат.
