RaifHelp написав:Hamster Добрий день. Рея - це помічник на базі штучного інтелекту, створений для швидкої допомоги з найпоширенішими запитами. Вона працює з короткими формулюваннями та передає звернення фахівцю у випадках, коли питання потребує додаткового опрацювання. Щиро шкода, що під час спілкування виникло непорозуміння та Вам не вдалося вирішити питання. Якщо запит щодо замовлення видачі валюти залишається актуальним, будь ласка, напишіть нам у Facebook або Instagram та зазначте Ваш ідентифікаційний номер і контактний телефон. Після отримання інформації ми передамо справу в роботу менеджеру клієнтського сервісу, який допоможе з оформленням замовлення та надасть необхідну консультацію. Також це дозволить нам проаналізувати роботу бота під час Вашого звернення та покращити якість сервісу. З повагою і турботою, фахівець Оля.
забавно. а чому не в спортлото чи, як казав класик, в лігу "певних" реформ? озвучте підстави, згідно яких банк переносить спілкування з клієнтом в фейсбук чи інстанграм. закон? нормативка нбу? дкбо? клієнт має мати то в обов'язковому порядку, щоб отримати консультацію? у вас там все добре?
wild.tomcat Добрий день. Хочемо зазначити, що Райф не переносить обов’язкове спілкування з клієнтами у Facebook чи Instagram і не вимагає наявності акаунтів у соціальних мережах. Це лише додатковий канал комунікації, який використовується поряд з іншими офіційними способами звернення: у відділеннях банку, через контакт-центр та офіційні дистанційні канали. З повагою і турботою, фахівець Оля.
ну як же не переносить? людина трохи вище написала, що через "офіційний спосіб" хотіла вирішити якесь питання, але тупий бот завадив їй це зробити. і замість вирішення питання ви відсилаєте її в соцмережі. краще бота свого туди відішліть, а на телефон посадіть адекватну людину. це вже не в 1е і не 100е вам пишуть, що бот ваш тупий до неможливого. що наводить на певні думки стосовно тих, хто його реалізує.
Ви маєте, б***, розуміти, що він допомагає ВАМ, а не нам. Нас він лише дратує. Якщо вам на це пофігу, то нам все більше пофігу на вашу банку...
Наприклад, на пряме питання "яка комісія при знятті коштів у відділенні з валютної картки райффайзен" цей недовишкребок чат-ботів відповідає все що завгодно, окрім того, яка комісія, та чи вона є. Це ж питання рівня примітив. - Питає додаткові питання "для з'єднання з коректною командою операторів", але з операторами з'єднати навіть не намагається - Розказує що зняття в усіх банкоматах України безкоштовно (а де у нас валютні банкомати, та й питали про відділення) - надає посилання на "сторінку з тарифами", що містить посилання на десяток різних продуктів. Серед яких нема картки. Типу, шукайте самі де хочете, може знайдете. - на прямий запит з'єднання з оператором - відмовляється. На повідомлення що відповідь не надано - каже "добре, значить іншим разом". Це взагалі пряме хамство.
Те саме відбувається на телефонній підтримці. З'єднувати з оператором відмовляється, а відповідей на просте питання не надає.
Констатація факту - підтримка в банку попросту ВІДСУТНЯ взагалі.
У пенсіонера в застосунку з'явилося повідомлення про необхідність оновити свой анкетні дані. Але оновити їх через застосунок не можливо, бо в ньому можна тільки через Дію, в який в пенсіонера немає біометричних документів. На сайти повідомлялось, що можна зробити якось через підтримку. Пробитися через бота щодо актуалізації анкетних даних неможливо! Прийшлося Раї брехати, тоді вона з'єднала з живою людиною. Під кінець розмови намагалися, щоб фахівець підтримки зафіксував щодо складності з'єднання з оператором через робота -- підтримка й чути не хотіла. Пенсіонер перейшов до ПриватБанку
Банк створив складнощі -- отримав відповідний результат.
sergey_sryvkin Вітаємо! Ми ознайомилися з Вашими зауваженнями й хотіли б надати пояснення. Щодо банкоматів. Зняти готівку з гривневої картки можна в будь‑якому банкоматі на території України. Також ми встановлюємо валютні банкомати, у яких є можливість отримати кошти одразу у валюті. Станом на сьогодні валютні банкомати доступні в таких містах: Київ, Одеса, Полтава, Тернопіль, Івано-Франківськ, Львів, Бровари, Дніпро та Кременчук. Ми активно працюємо над розширенням цієї мережі, щоб валютні банкомати були доступні в ще більшій кількості міст. Актуальний перелік банкоматі можна переглянути за посиланням: https://raiffeisen.ua/bankomaty Зняття коштів з валютних карток у наших банкоматах до 30.06.2026 року здійснюється без комісії.
Щодо тарифів. При запитах, пов’язаних із тарифами, бот надає актуальне посилання, де можна знайти саме той тариф, за яким обслуговується Ваш рахунок. Наприклад: -тариф «Райфкартка» - сторінка 1, -пакет послуг «Престиж» сторінка 3, -валютний картковий рахунок сторінка 10. Посилання на тарифи: https://raiffeisen.ua/storage/files/tariff-25032026.pdf
Щодо нашого бота. Якщо запит звучить, наприклад, «зʼєднайте з оператором», бот спочатку намагається уточнити, з яким питанням звертається клієнт. Це дозволяє швидше надати відповідь без очікування. У разі, якщо деталей за запитом недостатньо або питання складне, віртуальний помічник рекомендує продовжити спілкування в чаті з оператором. Основна мета Реї - правильно зрозуміти запит клієнта та допомогти максимально швидко й зручно. Разом з тим, ми розуміємо, що бувають ситуації, коли віртуальний помічник може не відразу коректно розпізнати запит. Ми постійно вдосконалюємо Рею, щоб взаємодія з нею була ще простішою та приємнішою, а Ваш досвід користування сервісами Райфу - максимально комфортним. З повагою і турботою, фахівець Інна.
Howl Добрий день! Актуалізувати дані можна різними способами. Найшвидше та найзручніше зробити це через застосунок "MyRaif": меню "Інше" - "Профіль і налаштування" - "Оновити анкетні дані". Якщо в застосунку з тих чи інших причин актуалізувати дані немає можливості, можна написати до чату: "Навушники" - "Написати в чат" і наші оператори підкажуть альтернативні шляхи та допоможуть вирішити запит. Разом з тим, нам прикро, що процес спілкування з ботом виявився складним і створив відчуття, ніби дістатися до оператора непросто. Розуміємо, що особливо для людей старшого віку такі сценарії можуть бути незручними, і це не той досвід, який ми прагнемо забезпечити. Щодо зауважень про складність з’єднання з оператором - ми обов’язково беремо їх до уваги. Віртуальний помічник створений для того, щоб швидше допомагати з типовими питаннями, однак він не має ставати перепоною у випадках, коли потрібна жива консультація. Ми постійно аналізуємо подібні ситуації та вдосконалюємо алгоритми роботи бота, щоб доступ до підтримки був простішим і зрозумілішим для всіх клієнтів. З повагою і турботою, фахівець Інна.
Пояснення теж залишають бажати кращого... Три абзаци тексту без жодної користі
Я не питав про гривневі картки Я не питав про банкомати Я не питав де вони. Я не питав, над чим ви працюєте. Я не питав про валютні банкомати Навіщо ви все це написали? Я питав про зняття валюти з картки у відділенні. Зокрема, чи відрізняється щось при знятті з валютної картки в порівнянні з валютним рахунком, бо картка відкривається в додатку, а рахунок - ні, або не факт, не в курсі.
Мене не цікавлять пояснення бота. Вас би цікавили пояснення мого бота?.. Мене цікавить відповідь на моє питання. Я не питав про тарифи. Я не питав де мені їх шукати. Гугль із цим впорається краще за вашого бота. Ваша відповідь така само безглузда. Треба відповісти "зняття валюти з картки без комісії", або вказати комісії якщо вони є. А ви мені надаєте посилання на 10+ сторінок. Ви самі читали той документ? Не звернули увагу, що там навіть сторінки не пронумеровані?.. Як ви посилаєтесь на сторінку 10, рахувати вручну?..
Ви самі собі заперечуєте. "«зʼєднайте з оператором», бот спочатку намагається уточнити, з яким питанням звертається клієнт. Це дозволяє швидше надати відповідь без очікування" Це якийсь розумовий розлад, чи що? Як відмова виконати запит може дозволити швидше надати відповідь?.. "Основна мета Реї" - змусити клієнта спілкуватися з ботом. "Ми постійно вдосконалюємо Рею, щоб взаємодія з нею була ще простішою та приємнішою" ТА НАМ НЕ ТРЕБА ВЗАЄМОДІЯ З ВАШИМ БОТОМ ВЗАГАЛІ !!! Навіщо ви вдосконалюєте те, що нам не потрібно? ВИ б краще вдосконалили підтримку. Рівень задоволення клієнтів та швидкість вирішення питань.
Нормальний сервіс зробив би акцент на виконанні запитів клієнтів. Якщо клієнт хоче оператора - надайте йому оператора. Якщо не можете - повідомте все, що стосується саме оператора, коли буде, час роботи операторів, передбачуваний час очікування з'єднання. І тільки якщо оператора не буде, а час очікування буде достатньо довгий, тоді, МОЖЛИВО, клієнт захоче в цей час поспілкуватися із вашим ботом. Що не скасовує в цей час його черги до оператора.
а нормальний бот - має САМ з'єднувати з оператором, якщо не здатний одразу надати чітку відповідь на питання, а не ЗАВАЖАТИ клієнту отримати відповідь якнайшвидше.