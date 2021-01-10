Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 кві, 2026 07:51
Howl написав: RaifHelp написав:
Якщо в застосунку з тих чи інших причин актуалізувати дані немає можливості, можна написати до чату: "Навушники" - "Написати в чат" і наші оператори підкажуть альтернативні шляхи та допоможуть вирішити запит.
Маючи досвід спілкування з ботом ПриватБанком, я пробував допомогти пенсіонеру обійти цього бота -- 30 хвилин спілкування і з'єднатися з оператором я не зміг.
Візьміть приклад із ПриватБанку, Сенс банку. Якщо боту декілька разів написати "оператор", то бот уже без питань з'єднує з оператором.
Я боту писав різні словосполучення щодо актуалізації даних. Він мені на них надає загальну відповідь, як пройти цей процес. Але не давав запропонувати з'єднання з оператором. Уже писав "оператор", він уточнював суть питання, написав і знову по колу. Дуже складно.
Фактично весь процес у пенсіонера був наступний.
Телефонували з відділення і повідомили про необходимість пройти актуалізацію даних. Пенсіонер не може відвідати відділення банку, бо в населеному пункті, де він находився відділення немає. Через застосунок можна було оновити якщо є біометричні документи в Дії (зауважу, що людина може мати біометричні документи, але якщо документ оформлено без РНОКПП, то в Дії він не відображається). Зміг допомогти, щоб пенсінеру зателефонували й вона пройшла процес у телефонному режимі. Але потім, як виявилося необхідно було продовжити процес у застосунку.
Відносно складний процес. На сайті детального опису немає щодо цієї процедури.
Ви не враховуєте основне - яку мету переслідували, коли запустили бота.
А тут вона очевидна - менше звернень, менше навантаження на живих людей. Менше навантаження - менша кількість працівників коллцентру. Відповідно, це менший фонд оплати праці🙂
Економія очевидна.
Додано: Вів 14 кві, 2026 07:56
idealstorm написав:
Ви не враховуєте основне - яку мету переслідували, коли запустили бота.
А тут вона очевидна - менше звернень, менше навантаження на живих людей. Менше навантаження - менша кількість працівників коллцентру. Відповідно, це менший фонд оплати праці🙂
Економія очевидна.
А что, хорошая идея. Задолбавшиеся клиенты уходят. Банк закрывается. Экономия на ФОТ становится абсолютной. Включая ФОТ гендира, который это придумал, разумеется. Многоходовочка
Додано: Вів 14 кві, 2026 08:11
moveton написав: idealstorm написав:
Ви не враховуєте основне - яку мету переслідували, коли запустили бота.
А тут вона очевидна - менше звернень, менше навантаження на живих людей. Менше навантаження - менша кількість працівників коллцентру. Відповідно, це менший фонд оплати праці🙂
Економія очевидна.
А что, хорошая идея. Задолбавшиеся клиенты уходят. Банк закрывается. Экономия на ФОТ становится абсолютной. Включая ФОТ гендира, который это придумал, разумеется. Многоходовочка
Хибна думка. Так кричали, коли банки почали виходити з веб-банкінгу у застосунки. Нічо не зламалось.
А ще це повна аналогія з мобільними операторами - у мене стабільно кілька днів неможливо з'єднатися ніяк. І поки оператори це процвітаючий бізнес,і ніхто нікуди не пішов з ринку.
Додано: Вів 14 кві, 2026 08:25
