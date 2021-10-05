Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 16:38

  RaifHelp написав:24589 Добрий день! Перш за все нам справді прикро що залишається такий досвід взаємодії з підтримкою і як результат з банком. Ми робимо все можливе, що це виправити. На щастя, можемо сказати, що помиляєтесь щодо "не створюють заявку". Над Реєю ведеться постійна робота і зараз якраз перехідний період. Наші оператори завжди передають проблеми які бачать зі свого боку. Клієнту також надається можливість залишити відгук після кожного звернення. Ми оновили технічну складову ШІ й виправляємо неточності які зараз вона має. Сподіваємось змінити Ваше враження найближчим часом.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.

Не пробували для початку тестувати на F&F, а вже потім ставити у промислове середовище?
idealstorm
Повідомлень: 1926
З нами з: 06.03.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 13:44

Re: Райффайзен Банк

Assistant_Portal
Повідомлень: 2328
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 17:07

  RaifHelp написав:sergey_sryvkin Вітаємо! 
Ми ознайомилися з Вашими зауваженнями й хотіли б надати пояснення.
Щодо банкоматів.
Зняти готівку з гривневої картки можна в будь‑якому банкоматі на території України. Також ми встановлюємо валютні банкомати, у яких є можливість отримати кошти одразу у валюті. Станом на сьогодні валютні банкомати доступні в таких містах: Київ, Одеса, Полтава, Тернопіль, Івано-Франківськ, Львів, Бровари, Дніпро та Кременчук. Ми активно працюємо над розширенням цієї мережі, щоб валютні банкомати були доступні в ще більшій кількості міст.
Актуальний перелік банкоматі можна переглянути за посиланням: https://raiffeisen.ua/bankomaty
Зняття коштів з валютних карток у наших банкоматах до 30.06.2026 року здійснюється без комісії.

Купюрами яких номіналів комплектуються ваші валютні банкомати? Будь ласка, уточніть, це дуже цікаво. Адже від цього залежить, яку суму можна зняти таким чином.
Чи, можливо, одна касета - 100 доларів, інша - 100 євро, і на тому - все?
Искатель
 
Повідомлень: 6484
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1091 раз.
Подякували: 4881 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 21:19

  Искатель написав:
Хочете зіграти в рулетку та отримати жовті франкліни 96року ?)
idealstorm
Повідомлень: 1926
З нами з: 06.03.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 00:57

Рафй готівку в країну завозить, в банкоматах емісійний долар, сотками, принаймні в Тернополі. Тому там беру долар, в дні курсопаду. Банкоматів під євро Райф немає
ternofond
Повідомлень: 56
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 15:24

Гадаєте, що жовті 96 через шрьоодер пускають? Їм же приносять в касу мотлох, його ж треба кудись дівати
idealstorm
Повідомлень: 1926
З нами з: 06.03.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 15:51

Гадаєте, що жовті 96 через шрьоодер пускають? Їм же приносять в касу мотлох, його ж треба кудись дівати

віддають іншим банкам які не мають своєї інкасації, частину обмінюють на нові у Європі

ніколи в райфе не бачив старих купюр на видачу
Повідомлень: 390
З нами з: 05.01.17
Подякував: 25 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 17:57

  gonzo написав:ніколи в райфе не бачив старих купюр на видачу

А з автографом Донні вже привезли?
Повідомлень: 9151
З нами з: 18.08.14
Подякував: 390 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
1
4
