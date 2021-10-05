RaifHelp написав:24589 Добрий день! Перш за все нам справді прикро що залишається такий досвід взаємодії з підтримкою і як результат з банком. Ми робимо все можливе, що це виправити. На щастя, можемо сказати, що помиляєтесь щодо "не створюють заявку". Над Реєю ведеться постійна робота і зараз якраз перехідний період. Наші оператори завжди передають проблеми які бачать зі свого боку. Клієнту також надається можливість залишити відгук після кожного звернення. Ми оновили технічну складову ШІ й виправляємо неточності які зараз вона має. Сподіваємось змінити Ваше враження найближчим часом. З повагою та турботою, фахівець Віктор.
Не пробували для початку тестувати на F&F, а вже потім ставити у промислове середовище?
RaifHelp написав:sergey_sryvkin Вітаємо! Ми ознайомилися з Вашими зауваженнями й хотіли б надати пояснення. Щодо банкоматів. Зняти готівку з гривневої картки можна в будь‑якому банкоматі на території України. Також ми встановлюємо валютні банкомати, у яких є можливість отримати кошти одразу у валюті. Станом на сьогодні валютні банкомати доступні в таких містах: Київ, Одеса, Полтава, Тернопіль, Івано-Франківськ, Львів, Бровари, Дніпро та Кременчук. Ми активно працюємо над розширенням цієї мережі, щоб валютні банкомати були доступні в ще більшій кількості міст. Актуальний перелік банкоматі можна переглянути за посиланням: https://raiffeisen.ua/bankomaty Зняття коштів з валютних карток у наших банкоматах до 30.06.2026 року здійснюється без комісії.
Купюрами яких номіналів комплектуються ваші валютні банкомати? Будь ласка, уточніть, це дуже цікаво. Адже від цього залежить, яку суму можна зняти таким чином. Чи, можливо, одна касета - 100 доларів, інша - 100 євро, і на тому - все?
Хочете зіграти в рулетку та отримати жовті франкліни 96року ?)
Рафй готівку в країну завозить, в банкоматах емісійний долар, сотками, принаймні в Тернополі. Тому там беру долар, в дні курсопаду. Банкоматів під євро Райф немає
Купюрами яких номіналів комплектуються ваші валютні банкомати? Будь ласка, уточніть, це дуже цікаво. Адже від цього залежить, яку суму можна зняти таким чином. Чи, можливо, одна касета - 100 доларів, інша - 100 євро, і на тому - все?
Гадаєте, що жовті 96 через шрьоодер пускають? Їм же приносять в касу мотлох, його ж треба кудись дівати