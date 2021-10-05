RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 311312313314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 22:36

  gonzo написав:
Гадаєте, що жовті 96 через шрьоодер пускають? Їм же приносять в касу мотлох, його ж треба кудись дівати

віддають іншим банкам які не мають своєї інкасації, частину обмінюють на нові у Європі

ніколи в райфе не бачив старих купюр на видачу


Зелень с 2001-го - принимали через депозит (были среди них и 1996, и даже одна сотка с малым портретом). Из кассы под заказ (мол, ЕСЛИ заказывать - то получишь синими, а без заказа - какими будут в кассе отделения) как-то получил у них (недосмотрев) несколько синих соток с пятнами (в другом банке - отказались их принять, мол, плесень - закинул их на счет через терминал). После чего - прикупил себе УФ-фонарик ДЛЯ купюр и НЕ рисковал бы снятием баксов/евро через банкомат.

Дорогое развлечение инкассировать наличку в Европу и назад - поэтому думаю, казначеи продают "мотлох" налом другим банкам... А ещё, наблюдая как кассир аккуратно складывает полученную от меня зелень, перематывая бумажной ленточкой и подписывая - с удивлением переспросил, а для чего это? На что ответила, мол, сдаем в хранилище...
Миша-клиент
 
Повідомлень: 894
З нами з: 02.11.08
Подякував: 41 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 07:38

Питання про Рею.
Вирішив закрити один рахунок, побалакав з Реєю, вона прийняла заявку, повідомила, що протягом години рахунок буде закрито. Попросила оцінити її роботу.
Все гаразд.
Але тільки рахунок так і залишається відкритим.
Який правильний промт для закриття рахунку через Рею?
Arbitr
 
Повідомлень: 408
З нами з: 07.11.08
Подякував: 86 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 15:11

Искатель Добрий день. Валютні банкомати підкріплюються купюрами різних номіналів, щоб клієнти мали змогу знімати зручні для себе суми. Станом на сьогодні для зняття доступні євро номіналом 50 та 100, а також долари США номіналом 10, 20, 50 і 100.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 329
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 15:24

Arbitr Добрий день.Судячи з опису, Ви все виконали коректно: у боті було обрано опцію закриття рахунку, після чого система запропонувала доступні рахунки, далі обрали потрібний, відповіли на кілька уточнювальних запитань, зокрема щодо причини закриття та переказу залишку коштів, і відправили заявку.
Хочемо повідомити, що вчора спостерігалась короткострокова технічна проблема з одним із внутрішніх сервісів, через що заявки, подані ботом, могли не обробитися. Перепрошуємо за спричинені незручності. Якщо рахунок досі не закрито, будь ласка, подайте заявку ще раз.
Дякуємо за розуміння.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 329
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 20:49

  RaifHelp написав:подайте заявку ще раз.

Сьогодні до 17 години повторно подав через Рею заявку, все гаразд, але станом на зараз рахунок та карта на місці.
Сьогодні теж якісь короткострокові проблеми?
Arbitr
 
Повідомлень: 408
З нами з: 07.11.08
Подякував: 86 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 23:52

Здається ми навіть знаємо, хто їх уже другий день викликає. Не ламайте банк! Йому якось ще треба міжнародний тероризм спонсорувати.
klug
 
Повідомлень: 9153
З нами з: 18.08.14
Подякував: 390 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 11:11

Arbitr Добрий день! Хочемо перепросити за затримки. Створені вчора заявки вже були опрацьовані, в разі виникнення питань напишіть нам в особисті повідомлення, переглянемо.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 329
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 12:17

Як тут отримати кредитний ліміт? Вже дуже довгий час в розділі Кредити жодних пропозицій. Через відділення якось реально зробити? Купа інших банків дають ліміти без проблем, а тут і в Радабанк взагалі ніяк не виходить отримати.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3389
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3699 раз.
Подякували: 5931 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
  #<1 ... 311312313314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11366)
29.04.2026 13:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.