Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 10:00

Кочевник Добрий день! Йдеться про підтримку інклюзивних клієнтів, а саме тепер MyRaif можна озвучувати за допомогою TalkBack й VoiceOver.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
RaifHelp
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 13:30

  RaifHelp написав:ternofond Добрий день. Так, в Райфі передбачена можливість дистанційного закриття рахунку (за винятком окремих випадків). Дуже шкода, що Вам не вдалося вирішити це питання через Рею. Адже зазвичай вона допомагає досить швидко: розпізнає запит, пропонує обрати рахунок і самостійно формує заявку на закриття.
Щоб ми могли детально розібратись у ситуації та допомогти Вам якнайшвидше, будь ласка, напишіть нам у приватні повідомлення, вкажіть Ваш ідентифікаційний номер і контактний телефон. Передамо інформацію менеджеру, який зв’яжеться з Вами та надасть всю необхідну допомогу у вирішенні питання.
З повагою і турботою, фахівець Оля.

Я досі очікую на допомогу менеджера
ternofond
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 14:59

ternofond Добрий день!
Перепрошуємо за тривале очікування, зовсім не мали на меті затримувати вирішення Вашого питання. Вся необхідна інформація зафіксована та запит передано до менеджера, який найближчим часом зв’яжеться з Вами. Просимо очікувати на дзвінок.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2026 14:03

У зв'язку із підняття кешбеку по реферальній програмі, вирішив стати клієнтом банку, вчора по посиланню під'єднався до кагорти Аваль банку, але бонус так і не нарахували, було таке у когось і як вирішити?
melkh
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2026 16:35

-5% на смартфони й телевізори Samsung

Отримайте -5% додаткової вигоди на смартфони та телевізори Samsung при оплаті карткою Райфу тільки в офіційному інтернет-магазині Samsung
https://news.finance.ua/ua/5-na-smartfo ... m-z-rayfom
Пропозиція діє до 31.05.2026
Assistant_Portal
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2026 16:45

  melkh написав:У зв'язку із підняття кешбеку по реферальній програмі, вирішив стати клієнтом банку, вчора по посиланню під'єднався до кагорти Аваль банку, але бонус так і не нарахували, було таке у когось і як вирішити?

Було... Це фірмовий кидок Райфу. Кілька місяців тому долучив реферала, він за моїм посиланням зареєструвався, але кешбек не нарахували. На питання чому і давайте нараховуйте, підтримка в додатку відписалась, що в системі не бачать, що реферал зареєстрований за посиланням і нічого не знаємо. Отак. Хоча реферал при мені заходив за моїм посиланням. Так і не нарахували. В жодному банку такого не було. Не думав, що райф такий кончений і процес треба записувати на відео, щоб це доводити.
Потім наткнувся на форумах, що в райфі треба було реєструватись і доводити цей процес до кінця з оформленням за одну сесію без перерв. А у мене реф за посиланеям встановив додаток, але завершив все оформлення наступного дня. І якщо спочатку підтримка банку в таких випадках відповідала, що технічно треба було за одну сесію, інакше кешбеку не буде, але клієнти скаргами такі отмазки роздовбували, що це нічим не передбачено, - то потім підтримка тупо почала писати, шо в системі відсутня інфо про реєстрацію за посиланням. Як в моєму випадку. Реальна ситуація. Далі не скаржився, тоді це було по 100 грн, забив. А треба було.
Пишіть в підтримку в додатку, а потім краще скаргу в НБУ та відзив на Мінфіні, може щось і вийде.
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2026 17:04

  RaifHelp написав:Кочевник Добрий день! Йдеться про підтримку інклюзивних клієнтів, а саме тепер MyRaif можна озвучувати за допомогою TalkBack й VoiceOver.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.

Можете людською мовою пояснити, що це?
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2026 17:35

melkh Добрий день! Ми хочемо, щоб до нас долучалися клієнти та отримували кешбек. Ми маємо за мету якісно надавати свої послуги й не підводити клієнтів. Щодо умов реферальної програми й акції - Ви маєте пройти реєстрацію у застосунку "MyRaif", підписати Публічну угоду, відкрити гривневий картковий рахунок та активувати картку.
Критерії для друга:
• вік від 18 років,
• мати ІПН,
• не бути публічним діячем,
• не бути клієнтом Райфу протягом останнього року (тобто або взагалі не мати підписаної Публічної угоди або вона має бути закрита не менше ніж за 1 рік до реєстрації).
При виявленні проблеми, коли ці умови виконані, а кешбек не нарахувався, потрібно написати нам у підтримку. У застосунку "MyRaif": "Навушники" - "Написати в чат". Наші фахівці перевірять й зафіксують Ваше звернення.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
RaifHelp
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2026 17:48

Кочевник Добрий день! У телефоні під керівництвом Android або IOS є спеціальні можливості. Серед них TalkBack та VoiceOver, які надають змогу людям з порушеннями зору користуватися пристроями шляхом озвучування текстових блоків на екрані. Залежно від налаштувань вони можуть також аналізувати зображення й надавати опис. MyRaif тепер підтримує ці функції. Це означає, що TalkBack та VoiceOver можуть читати й озвучувати людині текст, який пишеться у застосунку. Таким чином людина яка користується спеціальними можливостями має змогу користуватися MyRaif.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2026 18:08

Oberon Добрий день! Ми розуміємо Ваше розчарування й так само хотіли б повернути все назад та зарахувати кешбек, якби це було технічно можливо. Для нас важливо не втрачати Вашу довіру і радувати приємними акціями та пропозиціями.
Хочемо перепросити за емоції, які спричинило незарахування кешбеку. На жаль, реєстрація в одній сесії дійсно є важливою складовою для коректної фіксації у системі факту реєстрації за реферальним посиланням.
Ми активно працюємо над покращенням цієї системи. Сподіваємось, що надалі Ваш досвід взаємодії з Райфом буде лише позитивним і приємним.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
RaifHelp
