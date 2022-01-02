Додано: Вів 12 тра, 2026 16:45

melkh написав: У зв'язку із підняття кешбеку по реферальній програмі, вирішив стати клієнтом банку, вчора по посиланню під'єднався до кагорти Аваль банку, але бонус так і не нарахували, було таке у когось і як вирішити?

Було... Це фірмовий кидок Райфу. Кілька місяців тому долучив реферала, він за моїм посиланням зареєструвався, але кешбек не нарахували. На питання чому і давайте нараховуйте, підтримка в додатку відписалась, що в системі не бачать, що реферал зареєстрований за посиланням і нічого не знаємо. Отак. Хоча реферал при мені заходив за моїм посиланням. Так і не нарахували. В жодному банку такого не було. Не думав, що райф такий кончений і процес треба записувати на відео, щоб це доводити.Потім наткнувся на форумах, що в райфі треба було реєструватись і доводити цей процес до кінця з оформленням за одну сесію без перерв. А у мене реф за посиланеям встановив додаток, але завершив все оформлення наступного дня. І якщо спочатку підтримка банку в таких випадках відповідала, що технічно треба було за одну сесію, інакше кешбеку не буде, але клієнти скаргами такі отмазки роздовбували, що це нічим не передбачено, - то потім підтримка тупо почала писати, шо в системі відсутня інфо про реєстрацію за посиланням. Як в моєму випадку. Реальна ситуація. Далі не скаржився, тоді це було по 100 грн, забив. А треба було.Пишіть в підтримку в додатку, а потім краще скаргу в НБУ та відзив на Мінфіні, може щось і вийде.