justauser Добрий день. До 31 грудня 2026 року комісія за придбання ОВДП у MyRaif відсутня. Ознайомитись з деталями можна за посиланням: https://raiffeisen.ua/uk/aem/investytsi ... eramy.html Якщо виникнуть додаткові запитання - напишіть нам у чат MyRaif, із задоволенням підкажемо. З повагою і турботою, фахівець Оксана.
Хочу дещо уточнити. Коли я куплю ОВДП в додатку, то банк автоматично відкриє мені рахунок для цінних паперів? Так процедура платна? Або зберігання на такому рахунку придбаних паперів?
justauser Добрий день! Так, рахунок у цінних паперах відкриється автоматично після підписання Вами договору на купівлю облігацій в застосунку. Відкриття такого рахунку є безкоштовним, так само як і облік облігацій на рахунку. Тарифи діють з 12.02.2026 до 31.12.2026 для фізичних осіб-резидентів, які відкрили рахунок через "MyRaif". З повагою і турботою, фахівець Оля.