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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 тра, 2025 09:27
Ощадбанк поражает!
Клиент банка рассказывал. Пробует получить деньги, а банкомат вроде работает, но не выдает. Обращается клиент в поддержку. После проверки отвечают, что у банкомата какая-то неисправность, попробуйте снять в другом банкомате. А на вопрос клиента, когда этот банкомат починят, выдают следующее: мол, вы хотите оставить заявку на ремонт банкомата?
Офигеть! Чтоб банкомат починили, клиент должен оставить заявку? А сами - не? Стоит банкомат частично нерабочий, а Ощаду всё равно?
P.S. Чат оборвался, клиент заявку на ремонт не оставил. На следующий день банкомат всё так же деньги не выдал. Интересно, его так и не починят, пока кто-нибудь заявку не напишет?
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Додано: Чет 29 тра, 2025 15:08
Подскажите, кто знает - как на ощадовскую Е-пидтримку зачисляются купоны и погашения военных ОВГЗ купленных через Дию - всё нормально заходит, вовремя
от ІСЮ например?
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asti
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Додано: Чет 29 тра, 2025 16:13
asti нормально заходить, біля 18ої
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KVV
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Додано: Чет 29 тра, 2025 16:14
KVV написав:asti
нормально заходить, біля 18ої
Файно дякую! Зняття/переказ без комісій?
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asti
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Додано: Чет 29 тра, 2025 21:09
asti написав:
Зняття/переказ без комісій?
я поповнюю свою дебетку, а звідти або каса 100к/день або п2п 20-50к/місяць.
по єпідтримці мабуть те саме.
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KVV
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Додано: Чет 29 тра, 2025 22:45
як у них відбувається зняття в касі з віртуалки? платіжка?
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Додано: Чет 29 тра, 2025 22:51
24589 написав:
як у них відбувається зняття в касі з віртуалки? платіжка?
Вимагають оформити миттєвий пластик!
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Amethyst
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Додано: Чет 29 тра, 2025 23:33
Amethyst написав: 24589 написав:
як у них відбувається зняття в касі з віртуалки? платіжка?
Вимагають оформити миттєвий пластик!
ого приколісти ліниві) в мене в касі колись лежали бланки заяв якихось на зняття, то цікавився просто шоб взнати як швидко вони їх обробляють
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24589
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