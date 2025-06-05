|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 чер, 2025 22:32
Є підтримка
З ощад є підтримка як виводити кошти без комісії чи тільки готівка на касі?
Додано: Сер 04 чер, 2025 13:13
Додано: Сер 04 чер, 2025 13:49
Додано: Чет 05 чер, 2025 09:03
Re: Ощадбанк
Додано: Чет 05 чер, 2025 17:08
банкомат,це нфс і готівка ?[/quote]Теж можна. І в інших банкоматах теж.
Якщо велика сума переказуєте на Мою Картку і знімаєте в касі.[/quote]
Якщо пускає , то добре, тому що в Приват24 з є-підтримка неможливо переказати на кдв
Додано: Чет 05 чер, 2025 17:09
только касса или банкомат[/quote] банкомат,це нфс і готівка ?[/quote]Теж можна. І в інших банкоматах теж.
Якщо велика сума переказуєте на Мою Картку і знімаєте в касі.[/quote]
Якщо в наявності лише Мій рахунок?
Додано: Чет 05 чер, 2025 17:20
Re: Ощадбанк
Мий рахунок - это приговор, бессмысленный и беспОщадный. С него только наличкой.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|