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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 чер, 2025 17:21
KVV написав:vadymbanker
є. політ нормальний.
А як гроші виводите більше 100Кгрн, яка коміс?
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Amethyst
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Додано: Нед 08 чер, 2025 11:02
KVV написав:vadymbanker є. політ нормальний.
Декілька днів з вівторка не зміг відкрити є-підтримку. Дуже довго зʼясував чому, підняв менеджмент Київа, виявилось помилка в відкритті продукта. Зараз відкрив.
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vadymbanker
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Додано: Нед 08 чер, 2025 11:14
Amethyst написав:
А як гроші виводите більше 100Кгрн, яка коміс?
гашу Море 100к, кидаю на МК 100к. потім повторюю
ну або кинути на МК і в касі по 100к/день
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KVV
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Додано: Пон 09 чер, 2025 05:55
KVV написав: Amethyst написав:
А як гроші виводите більше 100Кгрн, яка коміс?
гашу Море 100к, кидаю на МК 100к. потім повторюю
ну або кинути на МК і в касі по 100к/день
Онлайн безкоштовно лише через Дія , офлайн безкоштовно - це переказ на Моя картка і далі банкомат чи каса ?
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sens
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Додано: Пон 09 чер, 2025 10:32
sens написав:
Онлайн безкоштовно лише через Дія , офлайн безкоштовно - це переказ на Моя картка і далі банкомат чи каса ?
так. + ІСУ.
банкомат 20/50к на місяць.
каса 100к/день.
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KVV
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Додано: Нед 15 чер, 2025 06:39
angra написав: sens написав:
Якщо пускає , то добре, тому що в Приват24 з є-підтримка неможливо переказати на кдв
є-підтримка - уні - кдв. Яка проблема?
Проблема в комісії при переказі з уні на кдв
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1finanсier
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Додано: Вів 17 чер, 2025 08:15
1finanсier написав: angra написав: sens написав:
Якщо пускає , то добре, тому що в Приват24 з є-підтримка неможливо переказати на кдв
є-підтримка - уні - кдв. Яка проблема?
Проблема в комісії при переказі з уні на кдв
Макс. ₴50
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vadymbanker
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Додано: Сер 18 чер, 2025 08:14
А де на сайті тарифи на картку є-Підтримка? У якому пакеті взагалі вона обслуговується?
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Ferlakur
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Додано: Сер 18 чер, 2025 08:33
https://www.oschadbank.ua/cards/dla-viplat
Ferlakur написав:
А де на сайті тарифи на картку є-Підтримка? У якому пакеті взагалі вона обслуговується?
Тарифний пакет "Мій рахунок"
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Navegantes
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Додано: Сер 18 чер, 2025 08:41
Ferlakur Мій рахунок , наступна закладка після More в файлі з тарифами
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KVV
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