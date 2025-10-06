zxzx777 написав:Підкажіть хто в курсі. Хочу продати б/в книги (бібліотеку) в інше місто. Покупець готовий перевести суму (8000 грн) на карту Ощада. Але щось страшновато з новими "покращеннями" від податкової (нарахують податки, штрафи). Які реалії зараз?
щодо Вашого питання: - (до 5:00) https://www.youtube.com/watch?v=2ApdI0Mp290 (три роки - рахуються НЕ з дати переказу, а з 30 квітня наступного року; адвокати посилаються на рішення "вишки" що 3 і більше продажів на рік -- визнаються підприємництвом і вимагають відповідної реєстрації, а за торгівлю без реєстрації -- податкова може "впаяти" штраф; рекомендують в призначенні платежу писати: "за продаж вживаних речей", начебто це зніме можливий інтерес до Вас банку та податкової -- другий в/ролік); - https://www.youtube.com/watch?v=d0Jz_y9hjJI
zxzx777 написав:Дякую за відповідь. Це тему вивчав в теорії. В тому числі на ютубі. Але важко відрізнити нагнітання в погоні за увагою підписників каналів від реальної практичної інформації про ситуацію.
Тут буває представник банку? Заблокували мені рахунок - 8245грн, вимагають з'явитися у відділення для надання пояснень по якихось платіжах, чи переказах...а я знаходжуся за кордоном, доглядаю матір інваліда першої групи, онко-хвору - гроші, звісно не космічні, але були відкладені для сплати кредиту в іншому банку - тепер, відсотки, прострочки..і саме головне, на горячке нічого не пояснюють - поки не з'явитеся у відділення - нічого не буде. Взагалі всім байдуже де я, і що це фізично не можливо зробити. Обороти по рахунку були не більше 30К, ну максимум до 40Кгрн на місяць. Шо це коїться ? Написав їм письмо на електронну адресу, але вже 4й день тиша - гадаю, ніхто не відповість...