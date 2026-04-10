Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 кві, 2026 12:34
won написав: Faceless написав:
Користуйтесь сервісами типу ізіпей
Такі сервіси взагалі ще й відкрито номер картки відправника показують отримувачу, ужас
Не підходить.
Ну тобто це геть ненормально. Така інформація не повинна бути доступна одержувачу.
Як поповнити так, щоб одержувач (клієнт, фізособа) не бачив ні ПІБ, ні будь-яких реквізитів відправника?
З інструкції про безготівкові розрахунки:
26-1. Надавач платіжних послуг отримувача після кожного зарахування коштів на рахунок отримувача зобов’язаний надати отримувачу інформацію щодо найменування/прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) платника, суми зарахованих коштів, іншу інформацію, визначену його внутрішніми документами, за умови, що така інформація надана надавачем платіжних послуг платника.
Додано: Нед 05 кві, 2026 12:38
Отож питання дуже просте: які надавачі платіжних послуг не надають таку інформацію про платника?
Додано: Нед 05 кві, 2026 13:15
Додано: Нед 05 кві, 2026 22:50
І все ж, питання актуальне і відкрите)
Як варіант - поповняти картку через термінал, вказуючи номер мобілки, яка в жодному банку не підв'язана як фін.номер. Але на кожне поповнення нову мобілку брати - не варіант. Не забуваймо, що за умовами задачі стоїть же не якийсь кримінал, а просто щоб отримувач не міг бачити відправника. Елементарна кібербезпека.
Додано: Пон 06 кві, 2026 11:34
скоро...
а наразі може й не бути обов'язково однаковий результат для різних "комбінацій" банків :
наприклад, Sense на свою картку сам затягує
від інкогніто з інкогніто картки іншого банку. Ну так показує SSA
Додано: Пон 06 кві, 2026 11:56
Та це все туфта.
Ці дані сис-ма знає і самі контрагенти (обоє!) повинні бути зацікавлені, щоби правильно і повно відображувалися їх рек-и. Щоби повністю контролювати свої гроші і відмахуватися від фінмону
Додано: Пон 06 кві, 2026 12:52
сістема знає, але прізвище в SSA не показує при такому переказі
Додано: П'ят 10 кві, 2026 11:01
Підкажіть, пластикову АТБ тут не пропонують?
Це у стратегії боротьби з пенсіонерами?
Додано: П'ят 10 кві, 2026 18:02
idealstorm написав:
Підкажіть, пластикову АТБ тут не пропонують?
Це у стратегії боротьби з пенсіонерами?
У моєї мами пластикова АТБ. Але оформлювалась дуже давно, може зараз тільки цифрові оформлюють.
