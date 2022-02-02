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Додано: Сер 02 лют, 2022 15:28
Чим приваблює аграрний сектор
Інвестиції в сільське господарство вважаються одними із найбезпечніших та найнадійніших. В умовах кризи та спаду економіки, їжа – це останнє від чого відмовляться люди, а коли економіка зростає – вгору йде і споживання, що забезпечує підвищення прибутків. Також аграрний сектор – один з небагатьох, що здатен виграти від високої інфляції, до якої готується світова економіка. За цих умов «Мінфін» та Перший Український Аграрний Фонд вирішили проаналізувати, яким чином вітчизняні інвестори можуть заробити на сільському господарстві.
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