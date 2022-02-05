Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як...

Если сейчас качество определяют на ГРС, то будут измерять как на ГРС так и на ГРП.
Если сейчас платят исходя из стандарта, то будут платить исходя из качества на ГРП.
Где-то так. Само-собой, не сразу, а со временем.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:23
Если сейчас качество определяют на ГРС, то будут измерять как на ГРС так и на ГРП.
Если сейчас платят исходя из стандарта, то будут платить исходя из качества на ГРП.
Где-то так. Само-собой, не сразу, а со временем.
Додано: Пон 07 лют, 2022 16:37
Так именно для этого всё делается, чтобы даже показатели счётчика кубов не имели особого значения. Я бы даже не додумалась, что так можно.
Скоро за холодную воду будем в киловатт/часах платить. За горячую - так сам бог велел в этом платить.
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