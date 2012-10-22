Разом з компанією BetaTransfer kassa – онлайн-сервісом для прийому платежів практично в усьому світі, ми розповімо, які варіанти інтернет-еквайрингу сьогодні доступні підприємцям, у чому їх особливості та переваги.
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 08 лют, 2022 15:54
Як краще приймати платежі в інтернеті
Ринок e-commerce в Україні стрімко зростає. Сьогодні важко уявити собі бізнес, якого немає онлайн. Продавати свою продукцію в інтернеті прагнуть всі, починаючи від хендмейда, закінчуючи сучасною електронікою. Але для цього бізнесу потрібні інструменти прийому електронних платежів.
Разом з компанією BetaTransfer kassa – онлайн-сервісом для прийому платежів практично в усьому світі, ми розповімо, які варіанти інтернет-еквайрингу сьогодні доступні підприємцям, у чому їх особливості та переваги.
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