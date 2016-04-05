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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1507150815091510
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 19:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Україна отримає 140 тисяч протитанкових систем,

Их столько не существует на земном шаре.
Те, что есть, практически не используются в фронтальных и городских боях. Для таких боёв нужны наводящиеся по лучу или подсветке.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 19:28

Але, все одно - Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Мизантрóп написав:
  Успіх написав:Коротше, мене такі заяви без конкретних дат/термінів - швидше дратують/бісять, ніж втішають!
Зображення

О, до речі!))

Так як сьогодні добігає кінця останній день червня - а я тут/на форумі прогнозував/передбачав завершення війни, щонайпізніше саме до кінця цього місяця - то ВИЗНАЮ, що я помилився!
- що мій прогноз - не збувся!
- і що в мене відсутній дар передбачення!
(ну, принаймі передбачати завершення війни - точно не вмію!) :D

Тож - залишається тепер вірити лише Арестовичу))
Чи в кого ще є дуже оптимістичні прогнози? :D
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 19:29

Мизантрóп
Уже устарело.
Сейчас каждый раз многозначительно намекает на месяц-полтора.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 19:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:Те, что есть, практически не используются в фронтальных и городских боях.

РПГ не використовують в таких боях?
Методичний скабєєвой все слабші і слабші.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 19:32

  Успіх написав:Тож - залишається тепер вірити лише Арестовичу))
Речник Банкової висміяв припущення про початок війни між Білоруссю та Україною

Радник голови Офісу президента скептично поставився до чуток про можливий наступ Білорусі на північні регіони України. Про це Арестович написав у себе на Facebook-сторінці.

«Цієї неділі «…білоруси 100% підуть у наступ». Це вже всьоме, коли вони йдуть у наступ і одинадцяті сто відсотків», – іронічно прокоментував Олексій Арестович інформацію про можливе включення Білорусі у війну Росії проти України.

Він також пообіцяв додатково повідомити про «восьмий і дванадцятий рази» (коли Білорусь, за чутками, нападе на Україну – ред.), що тільки підтвердило скептицизм речника Банкової щодо можливості початку війни між білоруською та українською арміями. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/bil ... 57183.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 19:36

  crumd написав:
  edvardd написав:Україна отримає 140 тисяч протитанкових систем,

Их столько не существует на земном шаре.
Те, что есть, практически не используются в фронтальных и городских боях. Для таких боёв нужны наводящиеся по лучу или подсветке.

Та з танками - ми і так справляємось +/-
Нам би таку кількість ППО!!!
Проти ракет і безпілотників потрібно!!!
От тоді і буде у війні "результат на ліЦЦЦо!"👍

п.с.
Може вони ще планують дати 100500 автоматів саме для арти? :mrgreen: - або, штик-ножів? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 30 чер, 2022 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 19:38

  antey1969 написав:Мизантрóп
Уже устарело.
Сейчас каждый раз многозначительно намекает на месяц-полтора.
мой папа чётко сказал к сентябрю Херсон - наш. А бабки с которыми он общается не простые, они телевизор смотрят круглосуточно и всё на свете знают. Бывало как зайдёт одна из них в гости, политинформации на 1,5 часа, и явка обязательна.
vitaliian
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