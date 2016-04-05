RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4297429842994300
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 18:28

І орки - НЕ цілі, і раки - ситі))

Нарешті є змога написати.
Давненько не було такого важкого дня(ще й попало на мою зміну)
Спочатку(зранку) працювали на прикриття(бо наших евакуйовували, де підтоплювало їх...)
А тоді вже "пішла жара" по орках!
Теж давненько ми їх в таких кількостях не знищували👍
Вилазили вони з своїх норів, як хробаки - а ми їх на куски... на куски... і на куски...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4899
З нами з: 18.03.21
Подякував: 202 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 18:29

  Hotab написав:Faceless , мене теж дивує, що ЛАД наче і не дурний абсолютно, але інколи вміє щось увімкнути «не розумію!»
.

Він це навмисно робитт
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1484
З нами з: 19.02.14
Подякував: 475 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:Нарешті є змога написати.
Давненько не було такого важкого дня(ще й попало на мою зміну)
Спочатку(зранку) працювали на прикриття(бо наших евакуйовували, де підтоплювало їх...)
А тоді вже "пішла жара" по орках!
Теж давненько ми їх в таких кількостях не знищували
Вилазили вони з своїх норів, як хробаки - а ми їх на куски... на куски... і на куски...
Красунчики
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33143
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 7745 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 19:32

Китай типу відреагував...

У Китаї відреагували на підрив дамби Каховської ГЕС, яку здійснили російські загарбники 6 червня. «За нинішніх обставин ми сподіваємося, що всі сторони будуть віддані політичному врегулюванню української кризи і сприятимуть послабленню ситуації», - йдеться у письмовій відповіді МЗС КНР.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... i-ges.html

Одразу видно, кому це вигідно.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3853
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 1284 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4297429842994300
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 117432
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 491505
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5669
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4649)
06.06.2023 19:03
ПриватБанк (2831)
06.06.2023 18:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.