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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:27
dimo_0n написав: vitaliiangel написав:
вот нашел
Что нашел? Домыслы депутата? Ну ок. Вам найти домыслы юристов?
мы ж решили пока практики нет обсуждаем домыслы.
dimo_0n написав:
якщо не оновив данні - МОЖЕ бути виписаний штраф ))
как вы себе представляете оштрафовать миллион человек? это лотерея. Оштрафуют 10% посадят 0,1% имхо. Идёт запугивание. ресурсов оштрафовать/посадить всех нет даже на бумаге. Каждый штраф каждая посадка будет освещаться в сми как будто штрафуют и садят всех.
миллион озлобленных на власть мужиков. Плюс 200-300 тыс озлобленных долярчиков. Опасная ситуация.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 22 тра, 2024 13:34, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:27
Закон вступил в силу 18 мая и то под знаком?. Значит штрафы первооткрывателям через 10-15 дней. Сейчас одни догадки.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:28
dimo_0n написав: vitaliiangel написав:
вот нашел
Что нашел? Домыслы депутата? Ну ок. Вам найти домыслы юристов?
Кстати она очень интересно сказал - якщо не оновив данні - МОЖЕ бути виписаний штраф ))
Як і отут ВВАЖАЄТЬСЯ.
*У разі, якщо військовозобов’язаний не оновив дані і не сплатив штраф, залишається в »сірій зоні«, то він вважається ухилянтом і до нього застосовується стаття про порушення закону про мобілізацію. *
Ухилянт -- то і овсі фольклор.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:33
sashaqbl написав:
fler написав:
Не зрозуміла, шо не так? Дроноводи (підрозділи) є мабуть вже у всіх бригадах (їх створення десь з лютого і почалося, зараз тільки масштабується кількість), забезпечені беспілотниками, тренувальними кімнатами (мають обладнання, на якому навчаються "літати"). Звісно, є речі, яких їм не вистачає та вони це замовляють через волонтерів, але то у всіх так, завжди чогось не вистачає.
Створення сил безпілотних операцій навіть не почалося.
Те, що відбувається - це по інерції те, що почалося минулого року і не більше...
Не знаю про всі підрозділи дроноводів по всіх напрямках. Той, про який знаю: щодня нищить понад 50 кацапів один дроновод. Не буду казати скільки їх у підрозділі та скільки техніки та засобів вони мають. Скажу лише, що хлопці мають різні вподобання щодо знищення ворога - один полюбляє голови відривати, інший цілиться у сідниці і т.д., відточують майстерність.
Працюють як дорогими, так і дешевими дронами. Також дізналася, що є попит на кацапій череп. Наприклад, у тих хлопців є вже 12 черепів, чистеньких, відмитих (брр).
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:36
fler написав:
один полюбляє голови відривати, інший цілиться у сідниці і т.д.
за кого из них вы бы вышли замуж? вор не может остановить себя одной кражей. Не буду объяснять почему, но этот механизм уже хорошо изучен. 80% правонарушителей люди нарушающие закон по 2му и более разу. Не может человек коллекционировать человеческие черепа при этом быть любящим мужем и отцом. Это потерянные люди, живущие за гранью добра и зла.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 22 тра, 2024 13:41, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:39
fler написав:
Не знаю про всі підрозділи дроноводів по всіх напрямках. Той, про який знаю: щодня нищить понад 50 кацапів один дроновод. Не буду казати скільки їх у підрозділі та скільки техніки та засобів вони мають. Скажу лише, що хлопці мають різні вподобання щодо знищення ворога - один полюбляє голови відривати, інший цілиться у сідниці і т.д., відточують майстерність.
Працюють як дорогими, так і дешевими дронами. Також дізналася, що є попит на кацапій череп. Наприклад, у тих хлопців є вже 12 черепів, чистеньких, відмитих (брр).
Підкажіть будь ласка, це і є турбозелений електорат?
Мар'яна це ти?
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:43
fler написав:
Не знаю про всі підрозділи дроноводів по всіх напрямках. Той, про який знаю: щодня нищить понад 50 кацапів один дроновод.
Якщо цей дроновод навіть лише 12 годин в добу буде цим займатися, то в результаті - кожні 15 хвилин вбитий дроном московит. Оце результативність!
"Пиши поболее. Чего их, супостатов, жалеть!"
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:45
ЛАД написав: Игорь Алексеевич написав: mephala написав:
Українка, вагітна другою дитиною, відправилася воювати на Донбас
В 17 лет, не ночевала дома, обманывала родителям, которым по барабану получается где она в таком возрасте отсутствует по несколько суток. Беременность на войне..... Сейчас вновь беременная и рвётся на войну...
Не очень красивый показатель для молодёжи.
Как часто, заголовок не соответствует содержанию.
Сейчас она не беременная. И беременной на фронт не отправлялась ни разу - беременела на фронте.
Ну, а оставить 4-месячного сына на родителей (?) и отправиться на фронт в 2015 ...
смысл того сообщения - что те кто хотят те делают.
и не тыкают другим.
как героини нашего форума делают.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:49
fler написав:
Не знаю про всі підрозділи дроноводів по всіх напрямках. Той, про який знаю: щодня нищить понад 50 кацапів один дроновод. Не буду казати скільки їх у підрозділі та скільки техніки та засобів вони мають. Скажу лише, що хлопці мають різні вподобання щодо знищення ворога - один полюбляє голови відривати, інший цілиться у сідниці і т.д., відточують майстерність.
Працюють як дорогими, так і дешевими дронами. Також дізналася, що є попит на кацапій череп. Наприклад, у тих хлопців є вже 12 черепів, чистеньких, відмитих (брр).
готовы породниться? например муж для дочери или там для себя.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:54
Не захищають - погано.
Захищають. - так вони не так захищають!
Не моляться і не хрестяться перед вбивством ворога.
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