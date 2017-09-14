RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 83068307830883098310 ... 8313>
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:57

  Kate0000 написав:Не захищають - погано.
Захищають. - так вони не так захищають!
Не моляться і не хрестяться перед вбивством ворога.


вы абсолютно не понимаете о чем речь.
вопрос о последствиях. и готово ли принимать на себя эти последствия общество которое защитили.
потому как смотря вокруг - нет. не готовы.
и после войны будет - мавр может уходить.
М-Аудио уже описал одну сторону последствий - не все захотели ее воспринимать.
mephala
 
Повідомлень: 9240
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:00

mephala

вы абсолютно не понимаете о чем речь.
вопрос о последствиях. и готово ли принимать на себя эти последствия общество которое защитили.


Суспільству шашечки, чи їхати?
Воно хоче звірячого оскалу бійця, який захищає (а не попові проповіді) , але щоб боєць залишився дитячим нянем? Так не буває. Няні сидять на форумах і перелякано пишуть, як сховатись від ТЦК.
Kate0000
 
Повідомлень: 63
З нами з: 22.11.21
Подякував: 5 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:04

  Kate0000 написав:mephala

вы абсолютно не понимаете о чем речь.
вопрос о последствиях. и готово ли принимать на себя эти последствия общество которое защитили.


Суспільству шашечки, чи їхати?
Воно хоче звірячого оскалу бійця, який захищає (а не попові проповіді) , але щоб щоб боєць залишився дитячим нянем? Так не буває.


уверены что после войны им всем удастся справится с сдвигом психики?
потому я и спросил - готовы породнится не взирая ни на что? только потому что они защитники.
а не искать себе уравновешенного ухылянта.
а это все последствия и готовность их принять.
mephala
 
Повідомлень: 9240
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:мы ж решили пока практики нет обсуждаем домыслы.

Ок.
Тетя с вашего видео говорит - если человек оплачивает 2-й штраф и не обновляет данные, то он становится ухилянтом и попадает под криминальную ответственность.
Где это написано в том же законе от 18 мая?
  detroytred написав:Як і отут ВВАЖАЄТЬСЯ.

*У разі, якщо військовозобов’язаний не оновив дані і не сплатив штраф, залишається в »сірій зоні«, то він вважається ухилянтом і до нього застосовується стаття про порушення закону про мобілізацію. *
Ухилянт -- то і овсі фольклор.

Саме так! А депутатка може казати на камеру все що завгодно, тут ничого нового :D
  fler написав:Не знаю про всі підрозділи дроноводів по всіх напрямках. Той, про який знаю: щодня нищить понад 50 кацапів один дроновод. Не буду казати скільки їх у підрозділі та скільки техніки та засобів вони мають. Скажу лише, що хлопці мають різні вподобання щодо знищення ворога - один полюбляє голови відривати, інший цілиться у сідниці і т.д., відточують майстерність.
Працюють як дорогими, так і дешевими дронами. Також дізналася, що є попит на кацапій череп. Наприклад, у тих хлопців є вже 12 черепів, чистеньких, відмитих (брр).

Все гарно, навіть брехня в цифрах. Але наступ в них, а не в нас...
Також нагадаю. Сину Оністрата також прелитіло ФПВ... На тої стороні теж свої вподобання.

Я вже казав вам тут, коли ви писали про унітази та бурятів, що в армії є декілька типів вояк:
1) ті хто патріоти
2) Ті хто їде туди за бабло, це про бурятів з унітазами
3) ті хто їде узаконити свої "псіхологічні проблеми", саме про них ви кажете у своєму пості
4) ті хто себе шукає в житті
5) ті кого бусіфіковали
Та їдуть саме в цьому порядку...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 22 тра, 2024 14:07, всього редагувалось 4 разів.
dimo_0n
 
Повідомлень: 374
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:05

mephala

уверены что после войны им всем удастся справится с сдвигом психики?


Не всі. Але що поробиш.
Kate0000
 
Повідомлень: 63
З нами з: 22.11.21
Подякував: 5 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:12

  fler написав:Не знаю про всі підрозділи дроноводів по всіх напрямках. Той, про який знаю: щодня нищить понад 50 кацапів один дроновод. Не буду казати скільки їх у підрозділі та скільки техніки та засобів вони мають. Скажу лише, що хлопці мають різні вподобання щодо знищення ворога - один полюбляє голови відривати, інший цілиться у сідниці і т.д., відточують майстерність.
Працюють як дорогими, так і дешевими дронами. Також дізналася, що є попит на кацапій череп. Наприклад, у тих хлопців є вже 12 черепів, чистеньких, відмитих (брр).

Пишіть краще про дружбу з Федоровим. Виглядає правдоподібніше...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1670
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:25

  whois2010 написав:
  fler написав:Не знаю про всі підрозділи дроноводів по всіх напрямках. Той, про який знаю: щодня нищить понад 50 кацапів один дроновод.

Якщо цей дроновод навіть лише 12 годин в добу буде цим займатися, то в результаті - кожні 15 хвилин вбитий дроном московит. Оце результативність!
"Пиши поболее. Чего их, супостатов, жалеть!"

Ні, не так. Якщо ви рахуєте, що один скид = мінус один кацап, то ні.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4996
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1190 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:26

  fler написав:
  whois2010 написав:
  fler написав:Не знаю про всі підрозділи дроноводів по всіх напрямках. Той, про який знаю: щодня нищить понад 50 кацапів один дроновод.

Якщо цей дроновод навіть лише 12 годин в добу буде цим займатися, то в результаті - кожні 15 хвилин вбитий дроном московит. Оце результативність!
"Пиши поболее. Чего их, супостатов, жалеть!"

Ні, не так. Якщо ви рахуєте, що один скид = мінус один кацап, то ні.

Я рахую в середньому. Але, якщо він дроном залітає в кінотеатр повний фашистів, то так, погоджуся з вами. 50 тоді ще й мало
whois2010
 
Повідомлень: 502
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:30

Не знаю про всі підрозділи дроноводів по всіх напрямках. Той, про який знаю: щодня нищить понад 50 кацапів один дроновод. Не буду казати скільки їх у підрозділі та скільки техніки та засобів вони мають. Скажу лише, що хлопці мають різні вподобання щодо знищення ворога - один полюбляє голови відривати, інший цілиться у сідниці і т.д., відточують майстерність.
Працюють як дорогими, так і дешевими дронами. Також дізналася, що є попит на кацапій череп. Наприклад, у тих хлопців є вже 12 черепів, чистеньких, відмитих (брр).

Нездоровый бред, который зачем-то начинают обсуждать.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28773
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:43

  dimo_0n написав:Саме так! А депутатка може казати на камеру все що завгодно, тут ничого нового :D
Прєлєсть цієй країни як раз в тому, що в реальності цілком може вийти, як каже ця депутатка. Ну так, незаконно, то й що? Тут 50% судових рішень офіційно незаконні, і нічого (приблизно стільки рішень скасовуються або змінюються судами вищіх інстанцій). Буде "судова практика" і "роз'яснення", щоб всіх визнавати винними і штрафувати, а будь-які доводи про законність, порушення процедур і невідповідність матеріалам -- відхиляти. І буде рішення "Іменем України", і нічого їм не доведеш, як не намагайся.
M-Audio
 
Повідомлень: 2963
З нами з: 23.03.11
Подякував: 574 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 83068307830883098310 ... 8313>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dimo_0n, Xenon, ЛАД і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 38129
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 199193
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 649216
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1916)
22.05.2024 15:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.