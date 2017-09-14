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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:57
Kate0000 написав:
Не захищають - погано.
Захищають. - так вони не так захищають!
Не моляться і не хрестяться перед вбивством ворога.
вы абсолютно не понимаете о чем речь.
вопрос о последствиях. и готово ли принимать на себя эти последствия общество которое защитили.
потому как смотря вокруг - нет. не готовы.
и после войны будет - мавр может уходить.
М-Аудио уже описал одну сторону последствий - не все захотели ее воспринимать.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:00
mephala
вы абсолютно не понимаете о чем речь.
вопрос о последствиях. и готово ли принимать на себя эти последствия общество которое защитили.
Суспільству шашечки, чи їхати?
Воно хоче звірячого оскалу бійця, який захищає (а не попові проповіді) , але щоб боєць залишився дитячим нянем? Так не буває. Няні сидять на форумах і перелякано пишуть, як сховатись від ТЦК.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:04
Kate0000 написав:mephala
вы абсолютно не понимаете о чем речь.
вопрос о последствиях. и готово ли принимать на себя эти последствия общество которое защитили.
Суспільству шашечки, чи їхати?
Воно хоче звірячого оскалу бійця, який захищає (а не попові проповіді) , але щоб щоб боєць залишився дитячим нянем? Так не буває.
уверены что после войны им всем удастся справится с сдвигом психики?
потому я и спросил - готовы породнится не взирая ни на что? только потому что они защитники.
а не искать себе уравновешенного ухылянта.
а это все последствия и готовность их принять.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:05
vitaliiangel написав:
мы ж решили пока практики нет обсуждаем домыслы.
Ок.
Тетя с вашего видео говорит - если человек оплачивает 2-й штраф и не обновляет данные, то он становится ухилянтом и попадает под криминальную ответственность.
Где это написано в том же законе от 18 мая?
detroytred написав:
Як і отут ВВАЖАЄТЬСЯ.
*У разі, якщо військовозобов’язаний не оновив дані і не сплатив штраф, залишається в »сірій зоні«, то він вважається ухилянтом і до нього застосовується стаття про порушення закону про мобілізацію. *
Ухилянт -- то і овсі фольклор.
Саме так! А депутатка може казати на камеру все що завгодно, тут ничого нового
fler написав:
Не знаю про всі підрозділи дроноводів по всіх напрямках. Той, про який знаю: щодня нищить понад 50 кацапів один дроновод. Не буду казати скільки їх у підрозділі та скільки техніки та засобів вони мають. Скажу лише, що хлопці мають різні вподобання щодо знищення ворога - один полюбляє голови відривати, інший цілиться у сідниці і т.д., відточують майстерність.
Працюють як дорогими, так і дешевими дронами. Також дізналася, що є попит на кацапій череп. Наприклад, у тих хлопців є вже 12 черепів, чистеньких, відмитих (брр).
Все гарно, навіть брехня в цифрах. Але наступ в них, а не в нас...
Також нагадаю. Сину Оністрата також прелитіло ФПВ... На тої стороні теж свої вподобання.
Я вже казав вам тут, коли ви писали про унітази та бурятів, що в армії є декілька типів вояк:
1) ті хто патріоти
2) Ті хто їде туди за бабло, це про бурятів з унітазами
3) ті хто їде узаконити свої "псіхологічні проблеми", саме про них ви кажете у своєму пості
4) ті хто себе шукає в житті
5) ті кого бусіфіковали
Та їдуть саме в цьому порядку...
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Сер 22 тра, 2024 14:07, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:05
mephala
уверены что после войны им всем удастся справится с сдвигом психики?
Не всі. Але що поробиш.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:12
fler написав:
Не знаю про всі підрозділи дроноводів по всіх напрямках. Той, про який знаю: щодня нищить понад 50 кацапів один дроновод. Не буду казати скільки їх у підрозділі та скільки техніки та засобів вони мають. Скажу лише, що хлопці мають різні вподобання щодо знищення ворога - один полюбляє голови відривати, інший цілиться у сідниці і т.д., відточують майстерність.
Працюють як дорогими, так і дешевими дронами. Також дізналася, що є попит на кацапій череп. Наприклад, у тих хлопців є вже 12 черепів, чистеньких, відмитих (брр).
Пишіть краще про дружбу з Федоровим. Виглядає правдоподібніше...
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:25
whois2010 написав: fler написав:
Не знаю про всі підрозділи дроноводів по всіх напрямках. Той, про який знаю: щодня нищить понад 50 кацапів один дроновод.
Якщо цей дроновод навіть лише 12 годин в добу буде цим займатися, то в результаті - кожні 15 хвилин вбитий дроном московит. Оце результативність!
"Пиши поболее. Чего их, супостатов, жалеть!"
Ні, не так. Якщо ви рахуєте, що один скид = мінус один кацап, то ні.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:26
fler написав: whois2010 написав: fler написав:
Не знаю про всі підрозділи дроноводів по всіх напрямках. Той, про який знаю: щодня нищить понад 50 кацапів один дроновод.
Якщо цей дроновод навіть лише 12 годин в добу буде цим займатися, то в результаті - кожні 15 хвилин вбитий дроном московит. Оце результативність!
"Пиши поболее. Чего их, супостатов, жалеть!"
Ні, не так. Якщо ви рахуєте, що один скид = мінус один кацап, то ні.
Я рахую в середньому. Але, якщо він дроном залітає в кінотеатр повний фашистів, то так, погоджуся з вами. 50 тоді ще й мало
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:30
Не знаю про всі підрозділи дроноводів по всіх напрямках. Той, про який знаю: щодня нищить понад 50 кацапів один дроновод. Не буду казати скільки їх у підрозділі та скільки техніки та засобів вони мають. Скажу лише, що хлопці мають різні вподобання щодо знищення ворога - один полюбляє голови відривати, інший цілиться у сідниці і т.д., відточують майстерність.
Працюють як дорогими, так і дешевими дронами. Також дізналася, що є попит на кацапій череп. Наприклад, у тих хлопців є вже 12 черепів, чистеньких, відмитих (брр).
Нездоровый бред, который зачем-то начинают обсуждать.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:43
dimo_0n написав:
Саме так! А депутатка може казати на камеру все що завгодно, тут ничого нового
Прєлєсть цієй країни як раз в тому, що в реальності цілком може вийти, як каже ця депутатка. Ну так, незаконно, то й що? Тут 50% судових рішень офіційно незаконні, і нічого (приблизно стільки рішень скасовуються або змінюються судами вищіх інстанцій). Буде "судова практика" і "роз'яснення", щоб всіх визнавати винними і штрафувати, а будь-які доводи про законність, порушення процедур і невідповідність матеріалам -- відхиляти. І буде рішення "Іменем України", і нічого їм не доведеш, як не намагайся.
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