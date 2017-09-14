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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8312831383148315
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 17:22

  detroytred написав:
  dimo_0n написав:
  whois2010 написав:на майно-рахунки-права буде накладено арешт. Може за рішенням суду і буде можливість провернути фарш назад, але нерви ніхто не поверне

процедура накладання арешту - це вже після несплати. А скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядається правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк з дня її надходження, якщо інше не встановлено законами України.
Так що ви трохи мимо


Саме тому замМО підкреслила --- тлф, місце проживання, елпошта (якщо є).
Саме ці дані треба оновити.
Ніхто за ІПН штраф виписувати не буде.

ВЛК не оновлено - штраф, або яке приховане поле даних, яке не відсвічується в додатку, слизька дорога
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 17:27

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Небусифіковані, а витягнуті повістками - це хто?
Якщо людина робить щось ДОБРОВІЛЬНО -вона ДОБРОВОЛЕЦЬ.
Тому
Якщо ЗЕК хоче йти воювати -він ДОБРОВОЛЕЦЬ
Якщо мені завтра позвонять і скажуть зявитись по повістці(виписаній 8 місяців тому) і я піду-я ДОБРОВОЛЕЦЬ

Зрозумів фільОЗоф... таких простих філософських істин не розумієш , а прешся пофантазувати про велике...

Не вигадуй відсеб'ятини.
А-ля: осел - це лошадь, а прапорщик - офіцер.

Добровольці (предмет, за який йшла мова) -- це саме добровольці.
Яким не потрібно ужорсточати покарання за повістки, облік, ВЛК.

ПРЯМІ цитати від всл, тцк-ників я тобі вчора надав.
А ти ліпиш єралашик. Про осел є кобилою.
Ну хто з воєнпенсів осел , а кому й кобила-наречена - .. не воєнпенсам вирішувати...
Тому спрощено і на пальцях спробуємо розібратись хто такий доброволець...
Отже спочатку з того , що очевидне
Доброволець - людина , яка ДОБРОВІЛЬНО приймає рішення...
А тепер складніше..тут філЬОзофія...
Якщо є слово РІШЕННЯ - то це говорить про те що воно НЕ ЄДИНЕ...
І підставою для прийняття того чи іншого рішення - є різні аргументи...
При чому на кожному рівні відповідальності-різні аргументи.
Таким чином( якщо дивитись по мені)
НА СВОЄМУ рівні, я прийняв рішення , що моя діяльність в тилу -більш ефективна для Держави ніж моя діяльність в ЗСУ( це рішення я приймав виходячи з тих данних , які мені доступні)
Якщо на більш високому рівні, людина з вищим рівнем відповідальності прийме рішення що я більш потрібен в ЗСУ ніж на економічному фронті в тилу..я ДОБРОВІЛЬНО виконаю це рішення.
Таким чином , те що я третій рік в тилу ( як і 97,5% іншого населення, або 90% від мобпридатних) не говорить про те що я ухилянт або сцикло.

Щоб більш спрощено
Людина наймаючись на роботу , розглядає різні вакансії...Якщо вона обере одну з десяти то як її назвати?
Вона ДОБРОВІЛЬНО обрала?
А як тоді ця людина буде називатись на тих роботах які їй не підійшли?
Так що філософія-це не язиком молоти...тут ще й мозок потрібен

ПС
корисні ідіоти тим і корисні для ворога, що вони ні в зуб ногою в термінології , а раз так, то найсильніше ведуться на різні епітети(доброволець-ухилянт - це епітет , так би мовити емоція)
А так як в корисних ідіотів особисте життя як правило їм не подобається, то вони й шукають варіанти по яким можна назвати всіх таких самих як і вони -невдахами , щоб потім цим штучно створеним натовпом йти й доводити розумним , що розумні повинні думати/діяти так само як думають і діють ці невдахи.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 17:29

flyman а ВЛК обов'язкове. :wink: Просто трохи папізже хом'ячка почнуть заганять на нього. Або через роботодавця, або через письмо у Резерв+, або на вулиці через кюаркод тцкунам буде видно усі дані що ВЛК не пройдене. ВЛК=336 КК від 3 до 5. :mrgreen:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 17:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex lem написав:lyman а ВЛК обов'язкове. :wink: Просто трохи папізже хом'ячка почнуть заганять на нього. Або через роботодавця, або через письмо у Резерв+, або на вулиці через кюаркод тцкунам буде видно усі дані що ВЛК не пройдене. ВЛК=336 КК від 3 до 5. :mrgreen:

Так ВЛК то вже повістка. А повістка повинна буде вручена під розпис...
Поки до мухи черга дійде - то ВЛК вже нікому не буде потрібно, бо до мухи вже нагребуть і бабла і "добровольців"
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 17:46

  dimo_0n написав:
  alex lem написав:lyman а ВЛК обов'язкове. :wink: Просто трохи папізже хом'ячка почнуть заганять на нього. Або через роботодавця, або через письмо у Резерв+, або на вулиці через кюаркод тцкунам буде видно усі дані що ВЛК не пройдене. ВЛК=336 КК від 3 до 5. :mrgreen:

Так ВЛК то вже повістка. А повістка повинна буде вручена під розпис...
Поки до мухи черга дійде - то ВЛК вже нікому не буде потрібно, бо до мухи вже нагребуть і бабла і "добровольців"

У застосунку "Резерв+" скоро з’явиться електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії
https://suspilne.media/750209-u-zastosu ... inoboroni/

І без повістки.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 17:49

Корисні ідіоти не добившись успіху по розгойдуванні човна по питанню ухилянтів/бусифікації..переключились на страшилки в енергетиці....
Особливо потішило, як одни знавець розповідав про ларьочницю ..яка крала енергію без обліку...
Чи є такі випадки - впевнений що є.
Яка їх кількість в порівнянні з тими що платить справно..-впевнений що менше 0,1%...
На чому базується моя впевненість - на 30 річній співпраці з Львівобленерго....
Працівник обленерго , кожного місяця обходить район СВОЄЇ відповідальності ( а цей район йому друкують і там кожен раз інші споживачі) і вписує в надрукований листочок обєми споживання і звіряє номер лічильника і непорушність пломб і номери пломб( в списку який він отримує - тільки адреса і номер лічильника а які там номери пломб і так далі-треба вже дивитись в реалі)
Також періодично перевіряються серійні номери ввідних автоматів( щоб не махлювали по дозволеній потужності)...
Тому - крадіжки електроенергії в побуті-практично нульові
Непроплати за електроенергію =кількості люмпенів..але їх періодично відрізають

І останнє -про катклізми...
У нас генерація була з запасом в 6 разів
стала з запасом в 2 рази
розбиті в основному вузлові трансформатори, які дозволяють проводити перетік енергії.
При чому - перетоки завжди затроєні..., тому щоб в якомусь місті повністю було відсутнє енергія-треба перебити всі три трансформаторні підстанції..це складно..але якщо перебити навіть одну - це приводить до планових відключень...
Але планові відключення і тотальна відсутність -це різні речі.
СЕС зараз багатенько, АЕС процюють , тому повністю знищити генерацію в педераційників не вийде від слова взагалі.
budivelnik
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  #<1 ... 8312831383148315
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