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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 тра, 2024 19:05
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Ти знов сплутав.
Доброволець - це той, хто добровільно пішов на фронт.
А не добровільно в ТЦК за ... повісткою.
От дебіл...
А як на фронт потрапити без ТЦК ?
Ти звичайно славишся ум за разум заплутувати
..
Але 95% сьогоднішніх воїнів ЗСУ потрапили в ЗСУ через воєнкомат...
Хтось спочатку отримав повістку і по ній прийшов
Хтось прийшов і отримав повістку...але всі через воєнкомат(ТЦК)
навіть ті хто через рекрутинговий центр ..ті також через ТЦК...Чого дурний- бо бідний
Чого бідний- бо дурний.
Що через ТЦК - це кеп-очевидне.
Але добровольці йдуть в ТЦК не щоб отримати повістку, і їздить з відкритою))
А добиваються відправки у військо.
Не отримання повістки, а відправки до війська.
Історій, що навіть обманюють аби попасти, повно.
І потрапляють до війська. Добровольці.
Про це мова.
А ти вирішив отак смішно в дискусії зманіпулювати процедурою.
Це ж видно. І смішно.
Ще раз для совка в якого ОДНА думка...
1 Допомогти Державі можна не тільки на фронті.
Це для дебілів-служити будуть усі
Розумні розуміють
для того щоб один служив-треба щоб 6 працювало...в противному разі той хто служить або помре з голоду, або залишиться без боєприпасів.
2 Виходячи з п1 - стає ясно
Той хто САМ прийшов і НЕ відмовляється від РІЗНИХ варіантів розвитку-той ДОБРОВОЛЕЦЬ , не залежно від того , де він буде служити/працювати ПІСЛЯ того як добровільно прийшов
3 В тому що я правий, є підтвердження
а - постійне мусування законопроектів про економічне бронювання(ті хто керують , на відміну від дебілів) розуміють що програти можна як на фронті так і в тилу..і програш не стане перемогою в залежності від того де він відбувся.
Програш він програш.
б - навть такий борець за соціалістичну справедливість як гетьманцев - вже змінив свою риторику і заявляє що економічне бронювання буде проведене через так званий клуб білого бізнесу вступ в який простий як двері-податкове навантаження 5% від обороту( в мене зараз 8% , в мого молодшого 6%)
Так щоб зрозуміли шукачі чарівних паличок і прихильники простих рішень..
Система стійка тільки в тому випадку , коли в неї вибудована зворотній звязок...
Якщо зворотнього звязку нема-система йде в рознос.
Саме про наявність зворотнього звязку
я й питав в дискусії про те хто ДОЗВОЛИВ Зеленському за 10 днів до наступу педерації зявитись на Харківському напрямку і прозвітувати про наявність оборонних споруд які в реалі були відсутні.
Саме цей зворотній звязок і ЗМУШУЄ гетьманцева наступати собі на горло і
з глашатая про соціальну справедливість
перетворюватись на прихильника економічної доцільності
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Додано: Сер 22 тра, 2024 19:08
dimo_0n написав:
Детроид, Будивельнык. Прекращайте. Что вы хотите друг другу доказать и зачем
Я хочу довести невдасі по життю , який просравши своє і виявившись непридатним під час війни у армії - що він не має права на висновки в галузях в яких він повний профан
Бо не може військовий пенсіонер бути не потрібним війську і при цьому виявитись великим знавцем економіки або Державної структури керування.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 19:08
pesikot написав: dimo_0n написав:
Детроид, Будивельнык. Прекращайте. Что вы хотите друг другу доказать и зачем? Чтобы что?
Всё верно, ты за detroytred'а который не хочет воевать, чтобы россиюшка пришла и ему тогда обломится пенсия полкана
Ну і чого ж ти зливаєшся в СБУ перевірити оцю свою брехню?
Вже скільки разів тобі пропоную.
Сам до тебе в твоє Чернігівське обласне приїду. Сходимо. Перевіримо.
2 куо. (тобі, як не бізнесмену знижка). І ти навчився не брехати на особисту адресу.
Все.
Ну що за цирк?
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Додано: Сер 22 тра, 2024 19:09
budivelnik написав:
для того щоб один служив-треба щоб 6 працювало...в противному разі той хто служить або помре з голоду, або залишиться без боєприпасів.
Не обов'язково, коли є міжнародна допомога.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 19:10
budivelnik написав: dimo_0n написав:
Детроид, Будивельнык. Прекращайте. Что вы хотите друг другу доказать и зачем
Я хочу довести невдасі по життю , який просравши своє і виявившись непридатним під час війни у армії - що він не має права на висновки в галузях в яких він повний профан
Бо не може військовий пенсіонер бути не потрібним війську і при цьому виявитись великим знавцем економіки або Державної структури керування.
Ну поки ти вдало доводиш, що брехати, вигадувати і єралашити, ти майстер.
З аргументами в тебе туго. Будуєш на оцих трьох складових.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 22 тра, 2024 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 19:11
Успіх написав:
На це все є/мають бути інженерні війська, а не з арти людей висмикувати!
это здоровье надо иметь с лопатой траншеи копать. И людей надо нагнать тысячи. Это каждому платить. Бульдозер был бы быстрее и эффективнее. Впрочем я ничему уже не удивляюсь. У нас высшее руководство мыслит какими то масштабами, а местные власти не мыслят вообще.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 22 тра, 2024 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 19:12
budivelnik написав: _Mykola_ написав:
СЕС - на практиці, сонячно, скажімо панель в 100Вт, дає 75-90 Вт, щільні хмари, дає 1-2-5-10 Вт.
1 Жодних рожевих окулярів
2 Додайте до 1Квт СЕС , на 3 квт*год акамуляторних батарей - і отримаєте рішення не гірше ніж ГАЕС
3 Вартість 1Квт СЕС=500 доларів+3квт*год акамуляторів=400 доларів...
І можете плювати з високої телебашти на розподільчі трансформатори 9 місяців з 12
1Квт СEC, це встановлена, чи наявна потужність яку можна з неї зняти?
Зимою, вказані батареї Ви скоріш за все не зарядите від цих панелей.
3 квт*год, це та потужність яку реально віддають батареї, чи паспортна?
Батарею 12V 100А*год, можна рахувати як 1,2кВт*год, а фактично, вона стільки не віддасть, і вмре остаточно набагато раніше, або її відключить захист.
Плювати не вийде, тому що зимою Ви за сонячний день не зможете зарядити лцими панелями навіть ці невеликі батареї, і, враховуючи холостий хід обладнання доведеться переключати панелі на заряджання чогось менш потужного, щоб отримати заряд, а не підтримання існуючого, чи навіть розряд.
Це суто технічні особливості, без врахування наявності місця встановлення та обслуговування.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 19:13
Военная часть ... Курилка. Сидят 4 лейтенанта.Один предлагает идти к командиру части проситься в отпуск. Всталипошли. Заходит к командиру первый:
- Товарищи полковник, лейтенант Пупкин. Разрешите в отпуск.
- Да ты че! В отпуск, говоришь? Давай рацпредложение рационализаторское предложение) - пойдешь в отпуск!
- Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой в одну сторону машет? Давайте ему вторую косу привяжем, пусть косит налево инаправо!
- Молодец! В отпуск!
Заходит второй:
- Давай рацпредложение...
- Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой туда-сюда машет? Давайте ему к косе привяжем вилы, пусть сразу в кучки складывает!
- Молодец! В отпуск!
Заходит третий:
- Давай рацпредложение...
- Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой туда-сюда машет, траву в кучки складывает? Давайте к нему привяжем тележку, пусть сразу и отвозит!
- Молодец! В отпуск!
Заходит четвертый:
- Давай рацпредложение...
- Не знаю.
- Ну-у-у-у... Так иди думай. Придумаешь приходи!
Выходит лейтенант на крыльцо, закуривает нервно, стоит "репу морщит".
И тут подходит к нему этот солдат. С этой хреновиной в руках с привязанной тележкой, весь потный, обессиленный. И злобно так,спрашивает у лейтенанта:
- Чё, товарищ лейтенант, в отпуск хотите?!
- Да-а...
- рацпредложение не можете придумать?!
- Да-а...
- ФАРУ МНЕ НА ЛОБ!!! ФАРУ!!! ЧТОБЫ НОЧЬЮ КОСИЛ!!!
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Додано: Сер 22 тра, 2024 19:14
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
для того щоб один служив-треба щоб 6 працювало...в противному разі той хто служить або помре з голоду, або залишиться без боєприпасів.
Не обов'язково, коли є міжнародна допомога.
Серьозно?
І пенсію 13 млн пенсіонерів за міжнародну допомогу?
і навчання 15 млн дітей також через міжнародну допомогу...
А навіщо тоді міжнародникам Держава в якої нуль свого?
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Додано: Сер 22 тра, 2024 19:18
budivelnik написав: dimo_0n написав:
Детроид, Будивельнык. Прекращайте. Что вы хотите друг другу доказать и зачем
Я хочу довести невдасі по життю , який просравши своє і виявившись непридатним під час війни у армії - що він не має права на висновки в галузях в яких він повний профан
Бо не може військовий пенсіонер бути не потрібним війську і при цьому виявитись великим знавцем економіки або Державної структури керування
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Так візьми кожного таксиста 50+, він кожен знає, як керувати державою, але таксує для душі і себе
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