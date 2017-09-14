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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 83118312831383148315>
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 19:01

І таке буває))

  vitaliiangel написав:а экскаваторы?
Екскаватори - більш в тилу, або де можна під'їхати...
  alex lem написав:А то якісь святі люди повинні приїхать і накопати кожному його окоп, траншею
На це все є/мають бути інженерні війська, а не з арти людей висмикувати!

Але, видно на Марсі, забагато марсіан)) тому вже не знають, куди їх послати)) - чи на копання окопів, чи в піхоту😁

І нах та "занадто активна" мобілізація, правда?))
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 19:03

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Добровольці щось ніяк до вас не дійдуть...

Дива дивні.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:для того щоб один служив-треба щоб 6 працювало...в противному разі той хто служить або помре з голоду, або залишиться без боєприпасів.

Не обов'язково, коли є міжнародна допомога.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 19:14

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:для того щоб один служив-треба щоб 6 працювало...в противному разі той хто служить або помре з голоду, або залишиться без боєприпасів.
Не обов'язково, коли є міжнародна допомога.
Серьозно?
І пенсію 13 млн пенсіонерів за міжнародну допомогу?
і навчання 15 млн дітей також через міжнародну допомогу...

А навіщо тоді міжнародникам Держава в якої нуль свого?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 19:18

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:для того щоб один служив-треба щоб 6 працювало...в противному разі той хто служить або помре з голоду, або залишиться без боєприпасів.

Не обов'язково, коли є міжнародна допомога.

Отож.
В 90-ті на сухариках протягли.
А тут під час повномасштабної без смаколиків і депозитів, ну ніяк.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 19:22

  dimo_0n написав:Яке тобі така філосХСовія?
https://youtube.com/shorts/0gV4vG7qVjw? ... 3CKEosTrcK
Воно ще живе, блін?
Ідея не нова: відібрати все, і поділити.
Навіть якщо апетити скоротити до тих ресурсів, які за Конституцією належать народу (зерно тут явно ні до чого), все одно не спрацює, тож не варто і починати. Спитайте міноритарних акціонерів які від приватизації отримали одну акцію якогось великого підприємства, чи багато спільного прибутку їм вдалося отримати за весь час його функціонування. Державні підприємці давно вже налагодили схеми, за якими підприємства весь час збиткові, тож ділити нема чого. З ресурсами буде те саме: суцільні збитки від видобування і продажу.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 19:39

  GALeon написав:
Letusrock написав:
  alex lem написав:Як виявляється наша енергосистема тримається на сонячній генерації. Сьогодня Укренерго писали різний час початку відключень. З 18, потім 20 ( дуже сонячно), потім з 19.(хмари на небі після обіду).

виходить що осінню/взимку на е/е не варто розраховувати
Отключения света будут и в случае роста тарифа, так как энергетику быстро восстановить невозможно

Энергетический аналитик Андриан Прокип рассказал, что отключения будут ещё много месяцев, а может и несколько лет, потому что даже за полгода нельзя построить новые электростанции на замену разрушенным россией.

Из-за необходимости ремонта и постройки новых объектов сейчас обсуждается увеличение тарифа на свет до 4,5-5 гривен за киловатт.

Після відновлення ціна знизиться в два рази,це точно. Враховуючи мої припущення,за весь час повномасштабної лише не згадували про Р.Л. Ахметова, самий чесний і порядний,а головне не конфліктний підприємець,який роками допомагає всім українцям, відтепер українці повинні і зобов'язані зробити крок назустріч.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 20:01

  _hunter написав:
  budivelnik написав:Серьозно?
І пенсію 13 млн пенсіонерів за міжнародну допомогу?
і навчання 15 млн дітей також через міжнародну допомогу...

А навіщо тоді міжнародникам Держава в якої нуль свого?

пенсии, пока Конституция на паузе, можно и не платить - не до социалки сейчас - Родина в опастности!
детей кто до сих пор не вывез - сам виноват.
про международников - это что имелось в виду?

И давно тебе пенсии не платят ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 20:03

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Xenon
 
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  Xenon написав:Зображення

Це якійсь сюр ...

Коли проросійській Xenon, почав цитувати "вбивцю" Стерненко ...

Щось десь змінилось ...
pesikot
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