Додано: Сер 22 тра, 2024 20:10

detroytred написав: Добровольці щось ніяк до вас не дійдуть... Добровольці щось ніяк до вас не дійдуть...

vitaliiangel написав: это здоровье надо иметь с лопатой траншеи копать. И людей надо нагнать тысячи. Это каждому платить. Бульдозер был бы быстрее и эффективнее. Впрочем я ничему уже не удивляюсь. У нас высшее руководство мыслит какими то масштабами, а местные власти не мыслят вообще. это здоровье надо иметь с лопатой траншеи копать. И людей надо нагнать тысячи. Это каждому платить. Бульдозер был бы быстрее и эффективнее. Впрочем я ничему уже не удивляюсь. У нас высшее руководство мыслит какими то масштабами, а местные власти не мыслят вообще.

"Добровольці" - надважливі в тилу!))Їм - нізззя))В них по 2-3 бізнеса))Я кажу, що більш в тилу, то екскаватори копають, але все одно солдати обшивають досками, стелять накати з колод і т.п.А вже ближче до орків - то екскаваторами не дуже ризикують(ну, або приїхав зранку, чи ввечері, коли "сіріє" - покопав екскаватор годинку і уєпав)А от є місця(ліс), де екскаватор не підбереться... Та і доски камаз скинув, де міг доїхати, а далі носити треба...А колоди - або привезе камаз, або самим "пиляти ліс" і носити треба.Добре, що тут пісок - легко копати.Але знову ж таки, він обсипається і треба "обшивати" майже зразу.Здоров'я треба мати?Ну, якщо якусь "наявну болячку" покажеш, то тебе на копання не дадуть (ну, це в нас так - не знаю як в інших)І я теж думав, якщо там буде щось занадто важке/щось треба двигати - то буду розказувати своєму начальству про свою "обмежену придатність" і про свої болячки...Але, копаєш там з перекурами - ніхто в шию не жене. Колоди - то носиш вдвох, або як тонка - то сам береш.Одним словом - я це розцінюю, як фізкультуру- так як тут в нас рідко(до цього часу, поки не почали нас висмикувати) буває фізична напряжна робота. І то, коли для себе копали бліндажі, то їздили почергово(то одних 5-6чол., поїде, то інших)Якось так.Тож, ВСІХ ласкаво запрошую до лав ЗСУ!