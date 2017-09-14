100% так само ВР хлопала "яйцю по 17" коли його копен-дупнули
дежа вью!!!
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Додано: Сер 22 тра, 2024 20:56
Додано: Сер 22 тра, 2024 21:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Що тут за тиша? Всіх призвали?
Додано: Сер 22 тра, 2024 21:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Всі розбираються з застосунком єБусік
Додано: Сер 22 тра, 2024 21:34
Шах і мат!© ;)
Одних ще НЕ встигли призвати, а інших - не встигли "відозвати"
Що ти там - закінчуються грошики, то вирішив піти в ЗСУ тиловим пацюком?
А Ви - розібрались?
Чи Ви "безпечні", як заброньований чоловік Флер?
Давайте признавайтесь))
У Вас:
- троє дітей?
- є-броня?
- є-опікунство?(догляд за котом/кицею)
- Ваш варіант
Додано: Сер 22 тра, 2024 21:49
Так гроші ж заробляв, так тобі не так все було
Успіх
Я не знав як тобі сподобатись (літати - скажеш «в тилу», не літати. - скажеш «ухилився») то вирішив поки що в UK повчитись. Поїхали зі мною?
А, ти ж англійську не знаєш. Ну ладно тоді.
В додатку Укрзалізниця є якісь там посміхайки . Вони дають безкоштовну доставку із Сільпо. Можна триматись всю війну! Бусік хай почекає!
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 22 тра, 2024 22:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 22 тра, 2024 22:01
Де б то дорожче продатись?))
То ти вже в Британії, чи тільки манатки пакуєш?))
Дуже просто!
Вступаєш до лав ЗСУ, йдеш в піхоту, чи штурмовики - викладаєш фотодокази, і - я тоді кажу РЕСПЕКТ! Тисну руку/обнімаю!
А так, ти як той вовк - шукаєш "легкого хліба"
Додано: Сер 22 тра, 2024 22:02
Успіх
Ну пробач, я старався сподобатись. Знов не вийшло?
Ну я придумаю щось
Додано: Сер 22 тра, 2024 22:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 22 тра, 2024 22:15
Так просто!©
Додано: Сер 22 тра, 2024 22:20
Любіть Україну, як сонце любіть... Як вітер, і трави, і води
Так я(і не тільки я) - вже і так, і етак намагаюсь продати слона - ніхто не хоче купити)) Кажуть: нах він нам треба?))
Але от нарешті(не пройшло і 27міс) як держава вийшла на базар продавати слона)) і продає його жорстко: "Налєтай/торопісь! Купляй слона, ато відстрелемо яя!"
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