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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8313831483158316>
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 20:56

  BIGor написав:


100% так само ВР хлопала "яйцю по 17" коли його копен-дупнули
дежа вью!!!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 21:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Що тут за тиша? Всіх призвали?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 21:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:Що тут за тиша? Всіх призвали?
Всі розбираються з застосунком єБусік
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 21:34

Шах і мат!© ;)

  Hotab написав:Що тут за тиша? Всіх призвали?
Одних ще НЕ встигли призвати, а інших - не встигли "відозвати" ;) :D

Що ти там - закінчуються грошики, то вирішив піти в ЗСУ тиловим пацюком? :)
  Faceless написав:Всі розбираються з застосунком єБусік
А Ви - розібрались? ;)
Чи Ви "безпечні", як заброньований чоловік Флер?

Давайте признавайтесь))
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- Ваш варіант
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 21:49

Так гроші ж заробляв, так тобі не так все було

Успіх

Що ти там - закінчуються грошики, то вирішив піти в ЗСУ тиловим пацюком?


Я не знав як тобі сподобатись (літати - скажеш «в тилу», не літати. - скажеш «ухилився») то вирішив поки що в UK повчитись. Поїхали зі мною?
А, ти ж англійську не знаєш. Ну ладно тоді.

  Faceless написав:
Hotab написав:Що тут за тиша? Всіх призвали?
Всі розбираються з застосунком єБусік

В додатку Укрзалізниця є якісь там посміхайки . Вони дають безкоштовну доставку із Сільпо. Можна триматись всю війну! Бусік хай почекає!


А Ви - розібрались? ;)
Чи Ви "безпечні", як заброньований чоловік Флер?

Давайте признавайтесь))
У Вас:
- троє дітей?
- є-броня?
- є-опікунство?(догляд за котом/кицею)
- Ваш варіант



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Востаннє редагувалось Hotab в Сер 22 тра, 2024 22:02, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 22:01

Де б то дорожче продатись?))

  Hotab написав:поки що в UK повчитись
То ти вже в Британії, чи тільки манатки пакуєш?))
  Hotab написав:Я не знав як тобі сподобатись (літати
Дуже просто!
Вступаєш до лав ЗСУ, йдеш в піхоту, чи штурмовики - викладаєш фотодокази, і - я тоді кажу РЕСПЕКТ! Тисну руку/обнімаю! :D

А так, ти як той вовк - шукаєш "легкого хліба" ;)
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 22:02

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Ну пробач, я старався сподобатись. Знов не вийшло?
Ну я придумаю щось :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 22:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Вступаєш до лав ЗСУ, йдеш в піхоту, чи штурмовики - викладаєш фотодокази, і - я тоді кажу РЕСПЕКТ!

Так ти слона не продаси :D
Ризикувати життям заради одобрення чувака з форуму, який сам не проти повернутися до дому? Це тре бути якимось відсталим у розвітку....
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 22:15

Так просто!©

  Hotab написав:Ну я придумаю щось
Нічого не треба придумувати - я тобі чіткий план виклав вгорі))
Все ж просто!))
  dimo_0n написав:заради одобрення
Ну він сам написав, що хотів сподобатись мені - то я йому підказав, як саме це зробити :D
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 22:20

Любіть Україну, як сонце любіть... Як вітер, і трави, і води

  dimo_0n написав:Так ти слона не продаси
Так я(і не тільки я) - вже і так, і етак намагаюсь продати слона - ніхто не хоче купити)) Кажуть: нах він нам треба?))
Але от нарешті(не пройшло і 27міс) як держава вийшла на базар продавати слона)) і продає його жорстко: "Налєтай/торопісь! Купляй слона, ато відстрелемо яя!" :D
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  #<1 ... 8313831483158316>
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