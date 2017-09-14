Я это понял, когда попросил составить протокол задержания и ребёнка из школы забрать, определить куда-то в дет дом, если меня закроют. На что мне ответили - "будешь возмущаться, щас заберём телефон и упакуем. ребёнка больше "не побачиш". толпа народа в цнапе смотрят на это и морозятся. хорошо, какая-то девушка сняла обрывки на телефон. не понимаю, почему их начальник приказал сразу троим меня прессовать, а потом ещё двое подключились. т.е. 5 человек. ну не могут же они бояться?
Чего ты в тот ЦНАП поперся? Я виключений з вийск. облику, лысый в очках, хромаю (травма) привыкший к таким базарам, но стараюсь лишний раз с "властями" не общаться. Авдышевцы, совлоховцы, кисели... святые, четкие и сверхадекватные по сравнению с этими.
Ну тоді його на погрузку/розгрузку снарядів - саме то!👍😁 А то коли в ящику по два снаряди(122) і ще 2 запали/гільзи до них, то навіть, удвох вивантажувати з машини/нести/закидати догори на інші ящики - то якраз робота для качків/штангістів! Особливо, коли ящики "без ручок" - красота/зручність
Казали, наче ті ящики 60-65кг важать - фігня, правда? Це коли 1 зняни/занести/закинути... А коли таких ящиків 80-120?
Але не звертайте увагу... - це так щось згадалась Херсонщина на Марсі рік тому)) - коли за 1 добу могло оркам на плечі прилетіти від нас по 40-50шт
Успіх написав:А то коли в ящику по два снаряди(122) і ще 2 запали/гільзи до них, то навіть, удвох вивантажувати з машини/нести/закидати догори на інші ящики - то якраз робота для качків/штангістів! Особливо, коли ящики "без ручок" - красота/зручність Казали, наче ті ящики 60-65кг важать - фігня, правда? Це коли 1 зняни/занести/закинути... А коли таких ящиків 80-120?
Розумію шо питання не доречне, але спитаю. До сих пір це ніяким чином не механізували?
Успіх Краще вже снаряди в 5-8 км від нуля носить. Колега з роботи ходив в качалку хоч вже й за 40 було. Квадратний шкаф. В 22-му в тероборону пішов. Як великий то дали дровеняку-кулемета. Кулеметник. Під Бахмутом в минулому році загинув.
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания опубликовал рекомендацию не называть российских военных "орками" и "руснёй", потому что это подрывает доверие к украинским источникам информации
Це в ту ж саму логіку що і тцк-..підтримка, всеосяжний пресінг патріотів 91 року, навіть тих що за кордоном. Зі сторони РФ теж можно очікувати корекцію риторики та усунення самих одіозних зетівців. На місті кадирова краще десь на водах в еміратах підлікуватися