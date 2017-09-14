vitaliiangel написав: Бита тут в переносном смысле, человека внутри системы и без биты можно сгноить. Русские в Буче были снаружи системы, там биты бессильны.
так в тому й ідея самостійної мобілізації бригадами щоб робити це в обхід системи. Но і фронтовики в тцк аж ніяк не добавляють системі делікатності , то понятно шо поки лиш фантазії ) таке можливо тільки при втраті легітимності верховної вади чи її паралізації. Фантазії.. А тим часом гайки таки прикручують. https://t.me/voynareal/90090
vitaliiangel написав: Бита тут в переносном смысле, человека внутри системы и без биты можно сгноить. Русские в Буче были снаружи системы, там биты бессильны.
так в тому й ідея самостійної мобілізації бригадами щоб робити це в обхід системи. Но і фронтовики в тцк аж ніяк не добавляють системі делікатності , то понятно шо поки лиш фантазії ) таке можливо тільки при втраті легітимності верховної вади чи її паралізації. Фантазії.. А тим часом гайки таки прикручують. https://t.me/voynareal/90090
холява написав:А він умніше вас УСІХ . Не скулив , не писав ... Просто круте баранку . Коли вже вас до строю поставлять ?
А з кого дерти налогі на ті ваші ЗП та снаряди?
«Нам необхідно підвищити і видаткову, і дохідну частину бюджету задля фінансування армії, яку ми фінансуємо за рахунок наших внутрішніх джерел. Ми не можемо запозичити ці кошти у партнерів. Про яку суму йде мова? Кабінет Міністрів зараз підраховує потреби, але вони дуже великі. Не менше 300 млрд до кінця року», — зазначив Гетманцев.
300 млрд десь треба брати. Якщо умовного муху гребуть, він перестає платити ПДВ у АТБшці, налог як працівник\ФОП, а навпаки починає смоктати з того сосуду, в якій він раніше наливав.
flyman написав:[ цікаво, чим він регулюється той додаток, якими законами і що там за терміни і що вони юридично означають крім буквів на екрані, чим можна завірити скріншот в нотаріуса і яка його буде юридична сила?
Вже 2є знайомих за останні 3 дні отримали повістки на вулиці при тому що був додаток цей Резерв з внесеними данними. Відповідь - "все одно треба вкм піти в тцк і підтвердити оновлення даних"
звучть як намахалово, розказували "нікому нікудуи не йти просто на клікати в додатку і спи спокійно", тобто і тут налюбили
1) як 3тя група жінки могла допомогти звільнитись з війська і тим більше їхати за кордон, 2) яким чином передачу грошей від чоловіка до жінки можуть класифікувати як хабар? Що у шлюбі, що до нього... Вона каже “коханий, я хочу шубку”. Він дає на шубку... У всіх 3млрд шлюбів на Землі пора вважати це хабарем?? 😳 І лише “шубку”, чи і менші суми??
Був єдиний норм.шлях із війська і ще й можливістю платити не жирним когутам, а таки бідним, нещасним людям...
Невже норм.юрист не розіб`є такі звинувачення однією лівою??