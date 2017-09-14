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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 23 тра, 2024 21:38
pesikot написав:
Дурнику, а коли я оновлю дані в ТЦК, що ти будешь співати ?
Як оновиш тоді приходь.
А ти цікавий, багатьох полюбляешь ображати, судячі з постів. В тебе якась травма в голові мабуть. Ну та ничого. Може пан холява поковтряється в твоєму мізку колись та вилікувати зможе...
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Додано: Чет 23 тра, 2024 21:38
Успіх написав: fler написав:
Як там Львівська киця? Доглянута
Все ок!
За окулярами пА350€ не ганяється/не продається
Успіх, я недавно зі знижкою рейбени «Пілот» взяв. За 110 по акції. Ти не проти?
Що ти не вшамуєшся ніяк з фірмовими речами. Гроші повинні приносити задоволення. Тут того життя вже залишилось.. Може навіть менше ніж ти наміряв собі.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 23 тра, 2024 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 21:39
vitaliiangel написав: Bobua написав:
Що бідніша людина -- то більшою часткою в її активах є життя і здоров`я...
что за куета. Жизнь и здоровье самый главный актив КАЖДОГО человека. Ни один мерседес не дороже жизни его владельца.
Bobua написав:
То як всі ці люди мають оплачувати свій вклад в оборону, крім як особистою участю?
для этого есть консенсус. Что элита готова отдать народу за свою защиту. Ничего? Тогда каждый защищает сам себя. Тот консенсус который сейчас пытается продать власть (элите-бронь, остальным - Конституцию) мягко говоря не всех устраивает. Но ку-ку, тут есть нюанс. Отдать именно добровольно, а не так шоб братки- 90х или комбаты -2024 зажимали кому-то пальцы дверями.
Життя від смерті відділяють регулярні 2000ккал/добу.
Взимку -- більше...
Взимку 32-33рр. мільйони людей продали би свої життя за кілька тис. нинішніх гривень у вигляді круп, олії -- аби врятувати свої сім`ї, давши їжу на місяці, до наступного літа...
У випадку окупації у 2022 році й катувань та вбивств окупованих -- як саме люди втікали би на Захід?
Натовпом, чи хтось би таки пробував чинити опір аж до смерті, аби у родини було кілька годин дістатись до кордону...?
Я розумію, що багатьом млн в Україні окупація не здається страшною.
Заборонять укр.мову, укр.культуру, репресують помічених в українстві -- млн ждунів цього навіть не помітять.
До речі, бачив новину, що Валетова “Нічия Земля” вже видана і в укр.перекладі.
Але головна вина всіх цих ждунів -- вони не потурбувались про своє ждунське майбутнє, коли мали змогу зробити це в окремих областях у 2010-2013рр. Натомість -- вони раділи, що “нагинають укрів, “нациків” і.т.д...”
Могли піти шматком, то чому зазіхали на все??
А тепер розплата?
Тепер вже для млн неждунів нема шляху назад, крім як нагинати ждунів, аби допомагали оборонятись... Не про захист “еліти” мова. А про млн, які “не бачать себе в окупації”. Що їм нині можуть запропонувати ждуни? Навіть у випадку якби “нєугодниє” погодились всі разом виїхати на Захід -- ждуни дадуть справді-справді ринкову ціну за нерухомість і важку рухомість, і видадуть з фін. системи всі-всі фін.вклади неждунів?
Це клінч.
Переговори ждунів і неждунів мали бути ще в 2004. Замість 3х турів.
Тепер -- всім їсти що заварили і не обляпуватись...
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Додано: Чет 23 тра, 2024 21:42
Успіх написав:
Аххх, красота гри - свій заброньований, а чужими чоловіками можна і пожертвувати
так завжди було. Своя ранка болит больше, чем чужая смерть.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 21:42
Hotab написав: Успіх написав: fler написав:
Як там Львівська киця? Доглянута
Все ок!
За окулярами пА350€ не ганяється/не продається
Успіх, я недавно зі знижкою рейбени «Пілот» взяв. За 110 по акції. Ти не проти?
Що ти не вшамуєшся ніяк з фірмовими речами. Гроші повинні приносити задоволення. Тут того життя вже залишилось.. Може навіть менше ніж ти наміряв собі.
Це окуляри такі?
А я сьогодні шабельну пилку
Здуру пішов все підряд рубати, тепер все болить
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Додано: Чет 23 тра, 2024 21:48
Успіх написав: Schmit написав:
У наших переможних вкраїнчиків все так - ржуть з москалів, а потім виявляється у нас все те саме чи ще гірше. Чмобіки, унітази, мангали на танках, орлани з пляшечками, примітивні іранські шахеди, мобілізація "палками на війну", "зуби дракона", лінія суровікіна...
...
Коли на Марс попав один наш всім відомий успішний воїн
- він окуїв: "що за бардак?"
Думав:
- а може то так не встигають "налаштуватись", бо ворог "раптово" напав?
Ну ок, потерпить наш воїн рік - треба ж захистити свій Марс, поки він у вогні і потребує допомоги "не професіоналів"(поки всі провесіонали попідтягуються/натренуються)
Але, минув рік - ще більший бардак!
І свалу нема офіціного...
І підміни "втомлених не професіоналів" на "тренованих професіоналів" - нема...
Ну ок - обіцяють/трублять у всі труби, що скоро перемога і капучіно в Марсіанській Ялті))
Ну, стиснувши зуби - потерпить наш воїн до перемоги...
Тут другий рік минає...
Капучіно - немає, бардак і далі прогресує...
Все оте описане/виділене вгорі☝️- це ж ми реально всі сміялись/реготали з цього всього☝️
А тепер?
Це ж якась неймовірна неймовірність!!!
Це ж якась абсурдна абсурдність!!!🤦🏻🤦♂️🤦
Ну як так?©
Не надо смеяться со всего только потому, что оно российское.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 21:49
unicdima
А я сьогодні шабельну пилку
О, довелось гуглити
Я у батьків дідівською ножовкою року 70-го дерева обпиляв))
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Hotab
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Додано: Чет 23 тра, 2024 21:56
ЛАД написав:
Не надо смеяться со всего только потому, что оно российское.
а що ще з ними робити?
на найближчі десятки років руський солдат - це мародер, гвалтівник та вбивця. а унітаз, це так - символ цього.
хоча ні - ще є чмобики, якими вгодовані чеченці розмінують собі для наступу територію...
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Додано: Чет 23 тра, 2024 21:57
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M-Audio написав: sens написав: katso написав:
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Слушайте, а зачем они придумали, что работодатель должен сам схватить своего работника и доставить в ТЦК. Где очереди стоят. Только что по каналу Киев рассказывали. Ну, это уже реальный бред! Это выдумывает какой-то коллаборант, чтоб создать хаос и разозлить людей?
--------------------
Денег нет вот и придумали где взять - работодатель обязан ОБЕСПЕЧИТЬ (ах какое слово) прибытие работника в ТЦК, при этом у работодателя с работником трудовые отношения регулируемые распорядком рабочего дня с 8 до 17 с перерывом на обед и если работник не успел в ТЦК т.к. очереди и вообще по любой причине то фирма платит штраф, гениально!
Геніально піти офіційно на роботу щоб штраф отримав роботодавець
А хто-небудь може дати посилання на першоджерело, тобто саму постанову, наказ, чи що воно там? А то пишуть хто що - то в них постанова кабміну, то закон, а нещодавно взагалі читав, що то "наказ міністерства оборони". Щось здається, що воно не існує насправді, а це просто "качка для нагнітання".
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Додано: Чет 23 тра, 2024 22:03
Hotab написав:
Про Шамана тоже было, проникал влажным языком меж булок…
Я счас вот вообще без преувеличения: «я не встречал настолько лживых и изворотливых людей».
Извивается, врет под ситуацию, лепит нелепые отмазки и оправдания, не имея ни стержня , ни принципов.
Даже собственная позиция и отношения к событиям меняется еженедельно в диаметральном направлении. Тупо пишет поток постов, абы писать что-то
якщо ти мене згадав
не починай знову. гадаю ти розумієш, що це не так, як ти пишеш, але просто намагаєшся наїхати й спровокувати. тут на форумі вистачає реальних ворогів, ти не тих самостверджуєшся
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