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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8336833783388339>
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 22:07

  Bobua написав:Але головна вина всіх цих ждунів -- вони не потурбувались про своє ждунське майбутнє, коли мали змогу зробити
Як думаєте - продам слона? :D
viewtopic.php?p=5729583#p5729583
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 22:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

відос з Харківщини :D
https://watch.wave.video/nGnnrrhcObUBGn07
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 22:12

Shaman

гадаю ти розумієш, що це не так


Дивлячись що «не так».
Хвалити і захоплюватись кимось це нормально. Якщо без фанатизму. Погоджуватись з думкою інших також нормально.
Не нормально самому це робити, а другим казати «этта возмутительно! Я никогда такова не панималЪ»
Смішне воно, просто. І гниле все ж таки.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 22:16

  Hotab написав:Не нормально самому це робити, а другим казати «этта возмутительно! Я никогда такова не панималЪ»
Смішне воно, просто. І гниле все ж таки.
Тож треба так чітко описати поведінку одної тутешньої панянки ;) :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 23 тра, 2024 22:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 22:19

  Bobua написав:.........
Це клінч.
Переговори ждунів і неждунів мали бути ще в 2004. Замість 3х турів.
Тепер -- всім їсти що заварили і не обляпуватись...

Не поздно было и в 2014.
Но "неждуны" оказались слишком горячими.
Сейчас это уже история и сегодня не самый актуальный вопрос, так, может, не стоит и поднимать?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 22:20

  Успіх написав:
  Hotab написав:Не нормально самому це робити, а другим казати «этта возмутительно! Я никогда такова не панималЪ»
Смішне воно, просто. І гниле все ж таки.
Тож треба так чітко описати поведінку Флер))

Успіх не був би Успіхом, якби не спробував накинути лайна на вентилятор :lol:

як там ще в радянські часи
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 22:23

  unicdima написав:відос з Харківщини :D
https://watch.wave.video/nGnnrrhcObUBGn07

Это не "номер".
Так было всю историю. Война войной, а крестьянин пахал, сеял и собирал зерно. Благодаря этому народ выживал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 22:29

Все видихнули усі спокійно.
Пропозиція парламентарів — видалити державу з процесу бронювання. Натомість роботодавці будуть сплачувати у Держбюджет певну суму коштів (20 тис. грн за особу на місяць) і захистять найнеобхідніших працівників, пояснив Наталуха.

"Ми для цього і прибрали будь-які критерії і виставили це виключно на розсуд роботодавця і фактично унеможливили оплату самого за себе. Я розумію, що будуть контраргументи стосовно зловживання. Але ідея саме економічного бронювання в тому, що воно не залежить від твоєї посади чи заробітної плати", — сказав він.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 22:35

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Не надо смеяться со всего только потому, что оно российское.

а що ще з ними робити?

на найближчі десятки років руський солдат - це мародер, гвалтівник та вбивця. а унітаз, це так - символ цього. :D

хоча ні - ще є чмобики, якими вгодовані чеченці розмінують собі для наступу територію...

Вы сейчас редко появляетесь на ветке.
Решил открыть последние 2 поста, посмотреть, может, поумнели.
К сожалению, ...
Если всё так просто и надо только смеяться, то почему мы до сих пор не отвоевали оккупированные территории и не вышли на рубежи хотя бы 24.02, не говоря уж о границах 91 или параде на Красной площади.
Да и пост Hotab"а вы оказались не способны понять.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 22:47

  ЛАД написав:
  Bobua написав:.........
Це клінч.
Переговори ждунів і неждунів мали бути ще в 2004. Замість 3х турів.
Тепер -- всім їсти що заварили і не обляпуватись...

Не поздно было и в 2014.
Но "неждуны" оказались слишком горячими.
Сейчас это уже история и сегодня не самый актуальный вопрос, так, может, не стоит и поднимать?

Я так зрозумів ви були "охоловшими" до всіх подій, які відбувались з кінця 2013 року. Папіредників з кровосісями чекаєте?
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